A DUE kacsa nem vár, újra támad

A mi kacsáink nem félnek a vírustól, kihasználják a jó időt. Ismét megérkeztek hozzánk a DUE kacsák!

Sosem hagyják cserben az egyetemet a kacsák, megérkeztek most is a napsütéses időjárásnak köszönhetően. Ha a hallgatók nem tehetik meg, ők helyettük is járnak az egyetemre.