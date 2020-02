A Dózsa György Általános Iskola másodszor érdemelte ki a titulust

Másodszor nyer­te el a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola az akkreditált kiváló tehetségpont címet, amelyet a tehetséggondozás terén nyújtott kiemelkedő munkájával érdemelt ki.

A címhez több területen kell kimagasló tevékenységet végezni. Ezek közül a legfontosabb a tehetséggondozó programok működtetése, amikor a megbújó vagy éppen kiugró tehetségek fejlesztése folyik több tehetségterületen.

Az intézmény a hagyományos szakköri foglalkozások mellett évek óta több tehetséggondozó programot is szervez, ami a tanulók sokrétű fejlesztését teszik lehetővé. Tíz éve működik az alulteljesítő tehetségesek számára kidolgozott komplex tehetséggondozó program, amely egyedülálló a városban. Nagy múltja van a természettudományi tehetséggondozásnak is, amely évek óta országos és megyei sikereket hoz a Dó­zsának. A műveltségi területen kiemelkedő képességű tanulókkal pedig minden évben indulnak a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján, ahol szintén országos eredményeket érnek el a diákok. Már az alsóbb évfolyamokon elindul a korai fejlesztés, ennek során a gyerekek logikai, szociális és szövegértési képességének fejlesztése folyik, ennek eredményeképpen pedig felső tagozatra egyértelműen beazonosíthatóak lesznek a tanulók erős területei. E mellett pedig az idegen nyelvi tehetséggondozás is az iskola erős oldalához tartozik, hiszen az iskola diákjai az emelt óraszám és a tanórán kívüli fejlesztő tevékenység eredményeként szintén kimagasló eredményeket érnek el versenyeken.

Az elmúlt időszak lelkiismeretes munkájának köszönhetően az iskola két csapata is szép sikerrel vett rész a HEBE Kiadó Christmas is All Around címmel megrendezett országos angol nyelvi csapatversenyén. A komplex megmérettetés sokrétű feladatok megoldásával mérte fel a tanulók nyelvtudását. Az olvasott és hallott szövegértésen túl versírás is szerepelt a feladatok között, valamint egy-egy egyéni és csoportos projekt készítése is.

A versenyen 65 csapat közt az iskola 7. a osztályos csapatai 3. (Heizler Gabriella, Kállai Gábor, Peredi Zoltán, ­Szmrtyka Linett Vanda) illetve 4. (Gallai Réka Krisztina, Zajzon Gréta Jázmin, Karaisaridis Georgios, Kuminka Zsombor) helyen végeztek.

A legfrissebb siker pedig a Széchenyi István Gimnázium kistérségi német nyelvi versenyén született, ahol a 8. osztályosoknak meghirdetett versenyen az 1. helyezést az iskola 7. osztályos diákja nyerte el, Szilárdi Levente. Az iskola méltán lehet büszke diákjai és pedagógusai teljesítményére egyaránt.