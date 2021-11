A Darusín Kft.-vel ismerkedhetnek

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, 2021-ben ötödik alkalommal rendezik meg a modern gyárak éjszakáját. Idén – kilépve az online térből – a csatlakozott gyárak közül többen élőben is megnyitják kapuikat, és bővült a virtuális gyárlátogatások száma is! A környékbeli vállalkozások között egyedül a Darusín Kft. nyitja meg kapuit a program keretében. 2021. november 12. pénteken 18 és 19 óra között várják az érdeklődőket a Darusín Kft. központi telephelyére (Dunaújváros, Neumann J. u. 16.) A gyárlátogatásra regisztráció szükséges, amely a következő linken elérhető: https://www.moderngyarakejszakaja.hu/register. Mindenkit szívesen látnak, akár magánszemélyként, akár csoportosan, vagy akár iskolák osztályait is a gyár megtekintésével egybekötött bemutatón, ahol be tudják mutatni a gyártásba bevezetett új technológiákat, valamint a gyártóberendezéseket is, termelés közben.