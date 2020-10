A Csing-dinasztia bukása után kitört a véres polgárháború

Múltkori kínai történetünket ott hagytuk abba, hogy a császárság ideje alatt a két ópiumháború következtében Kína alárendelt pozícióba került az európai nagyhatalmakkal szemben, amit az ország népe nehezen tudott feldolgozni és megbocsátani. Mindez az utolsó kínai császári dinasztia, a Csing-dinasztia bukásához vezetett.

Azt követően Kínát különböző hadurak próbálták irányítani, de egyikük sem volt olyan erős, hogy egy központi hatalmat hozzon létre. A nemzeti egységre törekvő Kuomintang és annak vezetője Szun Jat-szen külföldi segítséghez igyekezett folyamodni. Azonban a nyugati nagyhatalmakat nem érdekelte különösebben a kínai belpolitika, ezért Szun Jat-szen a Szovjetunió segítségét kérte. Moszkva politikai okokból nem tagadta meg a kérést, de ezzel párhuzamosan támogatásáról biztosította az időközben megalakuló Kínai Kommunista Pártot is, ezzel megindult egy, a hata­lomért folyó több évtizedes véres harc.

Moszkva igyekezett kihasználni a helyzetet

A Szovjetunió hivatalosan támogatta Kína területi egységét, ugyanakkor egyszerre segítette mindkét rivális felet. 1923-ban Szun Jat-szen Moszkvába küldte egyik belső emberét, Csang Kaj-sek katonatisztet egy katonai és politikai kiképzésre. Csang Kaj-sek később meghatározó személyiség volt a kínai polgárháborúban. A szovjetek gondoskodtak a képzésekhez szükséges hadianyagokról, felszerelésekről, illetve az oktatás része volt még a tömegek mozgósításának a technikája is. Az ott megszerzett tudással már mind a nemzeti oldal, mind pedig a kínai kommunisták lelkes híveket tudtak szerezni hazájukban. A kommunista párt a húszas évek elején mindössze néhány száz taggal rendelkezett, még a Kínai Nacionalista Párt (KMT) már több mint 50 ezerrel.

Szun Jat-szen 1925-ben bekövetkezett halálát követően, 1927 elején a kommunista és a nacionalista párt rivalizálása szakadáshoz vezetett. Csang Kaj-sek igyekezett csökkenteni a kommunista befolyást, minek következtében árulással vádolta meg őket és 1927.április 12-én nyíltan a kommunisták ellen fordult, minek következtében Sanghajban több száz embert végeztek ki és börtönöztek be. Ez az esemény volt a híres sanghaji mészárlás, ami végleg elmélyítette a szakadékot a két politikai csoportosulás között.

Megjelenik a színen Mao Ce-tung

A pedagógus végzettségű Mao vezetésével a kommunisták, földművesek és bányászok segítségével megpróbáltak több nagyobb kínai várost ellenőrzésük alá vonni, akciójuk azonban nem járt sikerrel. A kommunisták erőiket Vuhanba csoportosították át, de Csang Kaj-sek seregei hamar onnan is kiűzték őket, a nemzeti erőknek sikerült a különböző hadurakat is legyőzniük, így nankingi székhelyükön működő kormányuk alá került az ország jelentős része. A nankingi vezetőség megkapta a nemzetközi támogatást is, így úgy tekintettek rá, mint Kína hivatalos képviselőjére. A KMT kormánya kijelentette, hogy megvalósították a forradalom háromlépcsős receptjét, katonai egyesítést, a politikai fennhatóságot és az alkotmányos demokráciát.

A két kínai nyelvet beszélő ország viszonya a mai napig feszült

„A nagy kormányos” vezette kommunisták vidékre szorultak vissza, és partizánakciójukkal igyekeztek megvetni lábukat az ország déli részén. A KMT csapatai megpróbálták leverni a kommunista próbálkozásokat, ezzel kezdetét vette a „tízéves polgárháború” időszaka. A harcokban váltakozó eredmények születtek, Csang Kaj-sek seregei többször is igyekeztek felszámolni a Mao vezette kommunista csapatokat, de megsemmisítő csapást nem tudtak a kommunistákra mérni. Ebben az időben történt az úgynevezett „nagy menetelés” is, amikor a kommunista katonai egységek több mint 12 ezer 500 kilométert tettek meg, és a visszavonuló csapatok végül is elérték az északi várost, Senhszit. A hosszú út során a kommunista csapatok a helyi földesurak vagyonát elkobozták, a parasztokat pedig erőszakkal besorozták. A 90-100 ezer emberből, akik a hosszú menetelést elkezdték a kínai szovjet köztársaságból, mindössze 7-8 ezer jutott el Senhszibe. A nagy visszavonulás tette végül is Mao Ce-tungot a Kínai Kommunista Párt megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé.

A belső harcok kedveztek a japán inváziónak

1937-ben a Japán Birodalom megszállta Mandzsúriát, a japán repülőgépek bombázni kezdték a kínai városokat, majd a jól felszerelt szigetországi szárazföldi csapatok elkezdték lerohanni Kína északi részét, valamint partvonalait. Csang Kaj-seket – aki a kommunistákban nagyobb fenyegetést látott, ezért elutasította, hogy szövetségre lépjen a kommunistákkal a japán hadsereg ellen – rákényszerítették, hogy függessze fel a belső harcot, és a kommunistákkal közösen vegyék fel a harcot a megszállók ellen. Ezzel létrejött a második egyesített front, igaz, ez a szövetség csak névleges volt. Mao Ce-tung seregei gerillaharcot folytattak a japánok ellen, a második világháború alatt a két kínai fél közötti kapcsolat minimális volt, sőt a japánok által meg nem szállt területeken folyamatosan kiújultak az egymás elleni harcok. A kommunisták partizánakciói a japánok ellen sikeresnek bizonyultak, rengeteg támogatót szereztek ezzel a taktikával, Mao Ce-tung népszerűsége egyre növekedett a nép körében. Csang Kaj-sek már nem volt ennyire sikeres, ami a háború után megbosszulta magát.

A második világháborút követően, a japán kapituláció után Kínában ismét felszínre tört a két nagy politikai erő kibékíthetetlen szembenállása. Ideológiailag ellentétes nézeteket képviseltek, önálló fegyveres erőkkel, valamint saját közigazgatással rendelkeztek. A Kínában érdekelt győztes nagyhatalmak, a Szovjetunió és az Egyesült Államok, saját kimerültségük miatt is, igyekeztek lebeszélni helyi szövetségeseiket a polgárháború újbóli kirobbantásáról.

A polgárháború veszélye pedig egyre nőtt

Kínában a japán megszállás következtében rengeteg ember vesztette életét, az ország a csőd szélén állt, egész országrészek pusztultak el, ezért érthető, hogy a világháború befejeztével, a lakosság már békére vágyott.

1945 őszén a kommunisták kedvezőbb helyzetben voltak, az ország nagy területein voltak jelen, de sem létszámuk, sem felszereltségük nem tette lehetővé, hogy átvegyék a nagyvárosok, a vasútvonalak és kommunikációs központok irányítását, azonban még így is 2 millió négyzetkilométernyi területet és közel 120 millió lakost vontak ellenőrzésük alá. A Kuomintang nagyobb és kiképzett erőkkel rendelkezett, de ezek főleg a nyugati tartományokban voltak.

Mandzsúriában a japán megszállók hatalmas beruházásokat hajtottak végre, a területet a világháború végén, a szovjetek foglalták el. Az ott talált korszerű felszereléseket pedig a kínai kommunistáknak adták oda, ennek eredményeként egy 200 ezres jól felszerelt kommunista hadsereg jött létre. A szovjetek még azzal is segítették kínai elvtársaikat, hogy a KMT csapatainak megtagadták a mandzsúriai vasútvonalak és kikötők használatát. A végleges szovjet kivonulás Mandzsúriából csak 1946 közepén történt meg, addig a lehető legnagyobb mértékben számíthatott Mao Ce-tung a moszkvai segítségre. Ezzel az erőviszonyok jelentősen megváltoztak.

1945. október 11-én elkezdődik a polgárháború

A Kuomintang és a kommunisták között a polgárháborús veszély elhárítása érdekében tárgyalások kezdődtek el, de azok nem vezettek eredményre. Mindkét fél úgy érezte, hogy jobb pozícióban van, mint az ellenfele, ezért a sikertelen tárgyalások nagyon gyorsan ismét fegyveres összetűzésekbe torkolltak. A Kuomintang a háború végén elidegenítette magától a városi lakosság túlnyomó többségét, amikor a japánoktól átvett településeken hódítóként viselkedtek, még a kommunisták földosztással kecsegtettek. Csang Kaj-sek problémáját csak tetézte, hogy hatalmas hadserege és a hivatalnoki állomány fenntartására fedezet nélküli pénz hozott forgalomba, ami hiperinflációhoz vezetett, és ez különösen a városokban okozott súlyos megélhetési nehézségeket.

1946. július 20-án Csang Kaj-sek nagy erőfölénye tudatában – hadserege kétmillió főt tett ki – általános támadást indított a kommunisták kezén lévő területek ellen. Mao Ce-tung tisztában volt helyzetével, ezért passzív védelmi taktikát alkalmazott. Nem területeket védett, hanem igyekezett minél nagyobb kárt okozni az ellenség emberállományában. A Kuomintang erőszakkal sorozott katonáinak alacsony volt a harci morálja, sokan átálltak a kommunisták oldalára. Hathatós szovjet segítséggel 1947 nyarán Mao Ce-tung serege ellentámadásba ment át, és a következő két év során fokozatosan felszámolta Csang Kaj-sek seregét, majd végül elfoglalta a KMT vezette Kínai Köztársaság fővárosát, Nankingot is. A nacionalista kormány azt követően visszavonult Kantonba, ahol 1949. október 15-ig tartózkodott, majd ezt követően Tajpejbe tette át székhelyét.

1949. október 1-jén Mao Ce-tung bejelentette a Kínai Népköztársaság megalakulását, a kommunista ország fővárosa Peking lett, Csang Kaj-sek és több mint kétmillió nacionalista híve visszavonult Tajvan szigetére.

A két kínai nyelvet beszélő ország, a Kínai Népköztársaság és a Tajvan szigeten lévő Kínai Köztársaság viszonya a mai napig feszült, igaz az ellentétes politikai rendszert kiépítő két állam próbált már egymáshoz közeledni, de áttörő siker e terén még nem történt.

