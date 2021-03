A barátok útja szétválik

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Rozmán Zsuzsanna ajánlja Julian Barnes: Felfelé folyik, hátrafelé lejt című könyvét.

A hatvanas éveiben járó Tony Webster a diákéveire emlékezik vissza, de nem biztos, valójában mi is történt akkor. Azokban a benyomásokban lehet csak biztos, amiket az átélt események hagytak benne.

A három barát, Tony, Alex és Colin már tervezik, hogyan repülnek ki az iskolából, amikor új diák érkezik az osztályukba Adrian személyében. Adrian, aki okosabb, intelligensebb náluk, a három fiú barátja lesz. Középiskola után is tartják a kapcsolatot, leveleznek, olykor találkoznak is. Tony szerelmes lesz Veronicába, akit a fiúknak is bemutat. Veronica a családjához is elviszi a fiút, de a látogatás nem sikerül jól. Végül Tony és Veronica szakítanak. Később Adrian levélben kér engedélyt Tonytól, hogy udvarolhasson Veronicának.

Eltelik néhány év, és a három fiú arról értesül, hogy Adrian öngyilkos lett. Az egykori barátokat már ez a tragédia sem hozza össze, életük külön utakon folytatódik. Tony tanult, dolgozott, felesége lett és gyereke, elvált, nyugdíjas lett. „Átlagos voltam, mióta csak kikerültem az iskolából. Átlagos voltam az egyetemen, a munkahelyemen, átlagos a barátságban, az elköteleződésben, a szerelemben, és bizonyára átlagos a szexben… Átlagos az életben, átlagos az igazságérzetben, átlagos az erkölcsben.” Tony „mindig abban élt, hogy el tudja kerülni a fájdalmakat, és a fájdalom pontosan ezért találta meg.” Óvatos életét egy újabb levél kavarja fel. Egy ügyvéd levélben értesíti, hogy Veronica anyja meghalt, és ráhagyott 500 fontot és Adrian naplóját. Tonynak fogalma sincs, hogy mi ez az egész. Próbálja felvenni a kapcsolatot Veronicával…

Amikor megöregszünk, többféle múltat képzelünk el

„Szinte belém hasít a felismerés, hogy mi a lényegi különbség ifjúság és öregkor között: amikor fiatalok vagyunk, többféle jövőt képzelünk magunknak; amikor megöregszünk, többféle múltat képzelünk el másoknak.”

„De az idő… eleinte letisztáz, aztán összekuszál. Azt hittük, érettek vagyunk, amikor csak biztonságban éltünk. Azt képzeltük, hogy miénk a felelősség, amikor csak gyávák voltunk. Valóságnak hittük azt, amiről utólag kiderült, hogy elkerültük, ahelyett, hogy szembenéztünk volna vele.

Az idő… Adj elég időt, és legátgondoltabb döntéseink is imbolyogni fognak, bizonyosságaink elenyésznek.”