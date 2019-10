Nagy elismerést kapott Bazsa Sándor osztályvezető

A Hagyomány-Érték-Minőség jegyében a Velencén megrendezett Megyenapon dr. Berzsenyi Zoltán Díjban részesült szülészeti-nőgyógyászati osztályunk vezetője, dr. Bazsa Sándor PhD főorvos.

A Szent Pantaleon Kórház főorvosi értekezletén dr. Mészáros Lajos főigazgató köszöntötte főorvos urat és gratulált a rangos elismeréshez, mely a Fejér Megyei Önkormányzat által a megyei egészségügy területén hosszú ideje végzett kimagasló szakmai tevékenységért, a gyógyítás vagy megelőzés terén jelentős eredményt hozó új eljárás, készítmény vagy műszer kidolgozásáért, fejlesztéséért adományozható.

Dr. Bazsa Sándor 1975-ben szerzett általános orvosi diplomát. Később rangos intézményekben, neves professzorok keze alatt szakorvos-jelölti gyakorlatokat folytatott, így különböző szülészet-nőgyógyászati iskolák elveit és műtéttechnikáit volt lehetősége elsajátítani. 1980-ban szerezte meg szülész-nőgyógyász szakorvosi képesítését. 1989-től 1995-ig a Szent Pantaleon Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán dolgozott. 1995-1996. években osztályvezető főorvos volt Vásárosnaményban, majd 1996-tól a budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórházban főorvosi munkakörben végezte munkáját. 1996 novemberében az orvostudományok kandidátusa címet, 1997-ben pedig PhD fokozatot nyert el. 1999-ben onkológiából tett másod-szakvizsgát.

2001. január 1-je óta a Szent Pantaleon Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. Eddigi 18 éves vezetői működése alatt az osztály lényeges minőségi változásokon ment át. Megteremtette a szülészeti epidurál fájdalomcsillapítás teljes körű feltételeit, megszervezte az alternatív szülési módok biztosítását. Császármetszésnél új műtéti technika alkalmazását vezette be, mely biztonságosabb, gyorsabb gyógyulást elősegítő, gazdaságosabb eljárás.

Az új elvek, a fejlődő szakmai minőség, valamint a betegcentrikus hozzáállás következménye, hogy ellátási területünkön a korábban tapasztalt betegelvándorlás lényegesen csökkent, sőt, területen kívüli betegek is nagyobb számban keresik fel az osztályt. Bazsa főorvos vezetésével került megszervezésre a „Várandósok iskolája”, ennek keretében évente 4 alkalommal szülésre felkészítő tanfolyamot tart az osztály, mely a várandósok körében nagy népszerűségnek örvend. Az országos adatoktól eltérően Dunaújvárosban és környékén lényegesen emelkedett a szülések száma, ez részben a kismama- és újszülött barát módszereknek köszönhető, hisz többen választják ezen örvendetes családi esemény helyszínéül a Bazsa főorvos által vezetett osztályt.

Az osztály szakmai munkájának elismerését jól bizonyítja az „Év szülészete” cím elnyeréséért meghirdetett internetes szavazás eredménye, mely alapján a közel 70 szülészet-nőgyógyászati osztály közül az előkelő 6. helyezést érte el.

Bazsa főorvos a nőgyógyászati ellátásban is jelentősebb változásokat vezetett be. Az osztály több évtizede emelt szinten végzi a hüvelyi méheltávolítást. Az összes méheltávolítás 70 %-át a lényegesen kíméletesebb hüvelyi úton végzi az osztály, míg az országos átlag ezen a téren 30 % körül mozog. Bevezette a szalagbeültetést a női vizeletelcsepegés kezelésében. Városi kórházi szinten, egyedülálló módon radikális daganatsebészetet vezetett be az osztályon, valamint kidolgozta a nőgyógyászati vérzéscsillapítás biztonságos műtéttechnikai módszerét. Az osztályon sikeresen végzik továbbá a nőgyógyászati sipolyok műtéti megoldásait is.

Nagy hangsúlyt fektet a meddőség kivizsgálására és kezelésére, valamint az ehhez kapcsolódó beavatkozások végzésére. A kíméletes endoszkópos és laparoszkópos eljárások száma évről évre jelentősen növekedett.

A szakmai munka infrastrukturális feltételeinek javításában is kiemelkedő szerepe van. Sokrétű lobbi tevékenységet folytat alternatív anyagi források megtalálása érdekében, melyek a szülészeti osztály felújítási munkálataira fordíthatóak, ennek következtében az osztály állapota, megjelenése, komfortja kiemelkedőnek mondható. Jelentősen hozzájárul ezen költségek fedezetének megteremtéséhez az osztályt támogató alapítvány is. Az elmúlt évek folyamán az említett anyagi források felhasználásának segítségével felújításra kerültek kórtermek, vizsgálók, öltözők, a gyermekágyas és az újszülött részleg. Az osztály és a szakrendelők adminisztratív munkáját segítő számítógépeket is sikerült lecserélni. 2015-től kórházi szervezésű és egyéb, a szülészeti osztály felújítását célzó jótékonysági rendezvények bevételei is hozzásegítették az osztályt ahhoz, hogy felújításra kerüljön és még korszerűbbé válhasson a szülőszoba, illetve kialakításra kerüljön a betegek kényelmét szolgáló újabb kiemelt komfortfokozatú VIP kórterem. Európai Uniós pályázat segítségével jelentős mértékben korszerűsödött a műtők műszerparkja is.

Személyes ismeretség révén jó kapcsolatot alakított ki a németországi Ambergi Női Klinika vezetésével, mely gyümölcsöző szakmai együttműködést eredményezett és számos tárgyi eszközt is adományoztak osztálya részére.

Bazsa főorvos a kórház vezetésével is kiváló kapcsolatot ápol, az osztály működését mindig úgy irányítja, hogy a szakmai elvek maximális betartása mellett a lehető leginkább költséghatékonyan működjön.

Kimagasló munkájáért 2011. évben „Dunaújváros Egészségügyéért” kitüntetésben részesült.

A Bazsa főorvos vezetése alatt álló szülészeti nőgyógyászati osztály 2018 áprilisában elnyerte a Magyar Kórházszövetség és a Három Királylány, Három Királyfi Mozgalom közös ”Családbarát kórházi Osztály” díját, valamint 2019-ben megkapta a „Családbarát Szülészet” pályázati díjat.

Tudományos tevékenységének és gyógyító munkájának elismerésérését fémjelzi, hogy 2018 júniusában dr. Rigó János PhD a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, egyetemi tanár, valamint dr. Máthé Zoltán PhD a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának igazgató professzora felkérésére részt vett a végzős hatodéves orvosok vizsgáztatásában a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar államvizsga bizottságának tagjaként.

A város és környéke lakosságának színvonalasabb szülészeti, nőgyógyászati ellátásáért tett intézkedéseiért, ezen belül a radikális daganatsebészet bevezetéséért, a meddőség kivizsgálásában elért eredményeiért, a családbarát szülészeti osztály kialakításáért részesült a kitüntetésben dr. Bazsa Sándor osztályvezető főorvos, aki tevékenységével maradandó érdemeket szerzett, elősegítette Fejér megye és Dunaújváros értékeinek gyarapítását, öregbítette hírnevét.