Valószínűleg az őszi szünet miatt, a vártnál kicsit kevesebben érkeztek ezen az őszi délutánon a Fabó Éva Sportuszodába. Ugyan nem volt teljesen telt ház, de a jelen lévők annál lelkesebben készülődtek a mérkőzésre, a bemutatásnál pedig már szóltak a dobok és zúgott a taps a hazai csapatnak. Amire szükség is volt, hiszen a Bajnokok Ligája címvédője ellen kellett megmutatnia tudását a fiatal együttesnek. Az ellenfél keretét a fél spanyol válogatott mellett két holland világbajnok is erősíti.

Ami a csoport eddigi találkozóit illeti, a DFVE eddig egy vereséggel és egy büntetőkkel elveszített mérkőzéssel áll, ami után egy pontja van, míg a spanyolok két sima sikerrel a tarsolyukban érkeztek Dunaújvárosba. Egyébként jövé héten már az UVSE ellenfelei lesznek Budapesten az Európai Szuperkupa döntőjében.

DFVE-Sabadell 8-9 (2-3, 2-2, 2-4, 2-0) DFVE: Maczkó - Garda 2, Kardos D., Szabó, Kardos L. Mahiueu 2, Dobi 3. Csere: Somogyvári, Horváth, Pál, Jonkl 1, Lovász. Eikel (kapus). Vezetőedző: Vad Lajos. Sabadell: Ester R. - Leiton, Garcia Godoy, Ortiz M. 1, Gonzalez 3, Giustini 4, Van der Sloot. Csere: Ortiz R. Keuning, Casado, Forca 1, Jurado, Carrasco (kapus), Vezetőedző: David Palma Lopera.

Egy remek kivédekezett emberelőny után már az első támadásnál kapott a DFVE egy hátrányt, a fordulásból Somogyvári döngette meg a kapufát, majd a labda maradt a hazaiaknál, jött itt is egy kiállítás, meg Mahieu gólja. A második spanyol támadásnál is kiállítást kapott az Újváros, ezt már Giustini kihasználta, Ortiz meg a vezetést is megszerezte miután kontrát fújtak a haziakra. A támadóidő letelte letelte előtt Garda elkiáltotta magát: Vissza! Ám előtte még távolról egy szokásos rakétát lőtt ki, ami a hálóban kötött ki, 2-2. Pál remek védekezése után már a vezetésért támadhatott a DVFE, azonban hiába tüntették el őt már centerben, néma maradt a síp. Persze utána egyből kiküldték Horváthot, a harmadik előnnyel Gonzalez élt. Pál hiába küzdött óriásit megint centerben és süllyesztették el, a görög játékvezető szerint víz alá vitte a labdát. Ezt követően horvát kollégája "menetrendszerű" kiállítást fújt a hazaiakra, de ezt hősiesen kivédekezte a csapat. Aztán Pál újabb birkózására már emberelőnyt ért, de nem sikerült élni vele. Szerencsére a védekezés nagyszerűen működött újfent, az első negyedben teljesen egyenrangú partnere volt a DFVE a sztárcsapatnak.

Dobi három góllal zárt Fotó: DFVE média/Anda Fábián

A második nyolc perc mi mással, mint hazai kiállítással kezdődött, Somogyvári már másodszor ment ki, azonban lövésig sem jutott a Sabadell egy jó közbenyúlás miatt. A DFVE labdája sem talált kaput, a kemény hazai védekezés után Garda állt ki, az olasz Guistini pedig utat talált a hálóba, 2-4. Azért néha a Sabadell is hátrányba került, Mahieu remek csavarását Ester fogta, előtte meg Maczkó mutatott be egy bravúrt. Centerből újabb kiálltást harcolt ki a DFVE, Dobi pedig okosan lőtt a hosszú alsóba, 3-4. Maczkó megint jelentkezett egy remek védéssel, a spanyol ismétlés meg kapu fölé ment. Sajnos emberelőnyben Jonkl ejtése meg a kapufára, de megint érkezett egy fantasztikus védekezés, Garda pedig a negyed vége előtt fél percel elképesztően nagy kapufás góllal egyenlített. Azonban nem sikerült kihúzni a dudaszóig, meg kiállítás nélkül sem, Gonzalez két másodperccel a vége előtt lőtt gólt, 4-5.

Mahieu is hatalmasat küzdött

Fotó: DFVE média/Anda Fábián

Már nem is csodálkoztunk, hogy a harmadik negyed első spanyol támadásánál előnybe került az ellenfél, a DFVE pedig újra kétgólos hátrányba. A harmadiknál pedig már háromba, ráadásul utána egy kézről leszedett labdával megúsztak, Forca ajtó-ablak helyzetébe még Maczkó nagy reflexxel belekapott, de csak a hálóba tudta segíteni a labdát, 4-8. Támadásban sajnos megakadt a csapat, de a hazai kapus tett róla, hogy ne legyen mínusz öt, mert védett még egyet Lilla. Három perccel a negyed vége előtt aztán Jonkl kihasznált egy spanyol kiállítást, 5-8. Ester két védése után nem sikerült közelebb zárkózni, aztán Giustini egy véleményes góllal - a labda a gólvonalon túlra pattant-e a kapufáról - megint négy volt a Sabadell előnye, a negyed zárásaként Dobi kettős emberfórból volt eredményes, 6-9.

Az utolsó felvonást remekül kezdték a lányok, Maczkó védése után Mahieu csavart parádés kapufás gólt, 7-9. Pál végleg kiállt, de Maczkó ismét érkező bravúrja után maradt az állás, majd egy újabb kihagyott Sabadell lehetőség után, négy perccel a vége előtt Vad Lajos időt kért - egyáltalán nem volt veszve semmi. Sajnos Mahieunak nem volt jó a bejátszás, de a hazai kapufa velünk volt, a visszaúszásnál pedig Garcia Godoyt kiállították, Vad Lajos azonnal megint időt kért. A figurát nem sikerült góllal lezárni, a spanyolok rendre két centerre váltottak, de megint zseniális volt a védekezés. Már két percnél tartottunk, de megint nem hozott ítéletet a center megjátszása. Azonban Horváth remek blokkja után mehetett a mínusz egyért a DFVE, Dobi pedig gyönyörűen helyezte el a labdát a hálóba, 8-9. Az utolsó percre fordulva gólt lőtt a Sabadell, de előtte már a bírók befújták Horváth harmadik kiállítását, így a találat nem ért. Az újrakezdés után Maczkó parádésan védett, még fél perc volt már csak hátra, ráadásul emberelőnybe is kerültek az újvárosiak, de Ester az utolsó pillanatban kifogta a dunaújvárosi lövést.

Büszke lehet a csapat a teljesítményére

Fotó: DFVE média/Anda Fábián