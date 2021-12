A Memoq Zrt.-nél megismerkedtek azzal a szoftverrel, amely a fordítók munkáját segíti. Itt lehetőségük volt az ismert Jóbarátok c. sorozat egy epizódjához angol szöveget fordítani, majd a szöveget alá mondani úgy, hogy a szájmozgással szinkronba legyen. Ezen felül még ötleteket is adhattak egy bizonyos alkalmazás megvalósításához, sőt még a desinerek munkájába is betekinthettek.