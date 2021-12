Robert Dugoni a New York Times, a Wall Street Journal, a Washington Post és az Amazon első számú bestseller-írója. A Seattle-ben játszódó Tracy Crosswhite rendőrségi sorozat sikerét mutatja, hogy több mint 8 millió könyvet adtak el belőle világszerte. Ő a szerzője a Charles Jenkins kémsorozatnak, a David ­Sloane jogi thriller sorozatnak és számos önálló regénynek. Számos regényéből film és televíziós sorozat készült. Dugoni megkapta a Nancy Pearl-díjat a szépirodalomért, és háromszor is elnyerte a Friends of Mystery Spotted Owl Award legjobb regényének járó díjat.