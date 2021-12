Kate Morgan sikeres ügyvéd, aki nem is lehetne büszkébb három felnőtt gyermekére. Tamara, Anthony és Cla­ire kitűnő iskolákba jártak, és olyan pályát választottak, hogy apjuk is büszke lehetne rájuk. Férje halála óta az egyedülálló anya szigorúan kézben tartja a családját, a karrierjét – sőt még saját érzelmeit is. Soha fel sem merült benne a kérdés, vajon jól ismeri-e a gyermekeit. Ám közeleg az igazság pillanata.