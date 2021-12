A 2018-as fesztiválon pedig még ennél is komolyabb érdeklődés mutatkozott. Jöttek az ország minden pontjáról, még külföldről is. Sokan olyanok is megjelentek családjukkal, akik valaha itt szolgáltak katonaként. Erre a folyamatosan növekvő érdeklődésre alapozta azt, hogy legyen egy állandóan működő haditechnikai látogatóközpont Tapolcán.