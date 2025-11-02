november 2., vasárnap

Péter József Párizsra készül

1 órája

Rendőr a tatamin: dunaújvárosi induló a világbajnokságon

Három éve kezdett dzsúdózni, és most első világbajnokságára készül a 100 kiló felettiek mezőnyében. Péter József, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság helyszínelője, a tatamin is bizonyítani szeretne. A verseny novemberben Párizsban lesz, ahol ő az egyetlen magyar induló a kategóriájában.

Duol.hu

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság helyszínelője, a szolgálaton túl a tatamin is otthonosan mozog. Péter József három éve kezdett dzsúdózni, és most első világbajnokságára készül a 100 kiló felettiek kategóriájában. Azt mondja, őt nehéz megdobni – és ezt novemberben, Párizsban is szeretné bizonyítani.

Péter József
Péter József helyszínelő a tatamin magabiztosan mozog, a dzsúdó iránti szenvedélye idén a világbajnokságig repítette.
Fotó: Szabó Gabriella / Forrás: Zsaru Magazin Facebook-oldala

Egy gyerekkori élmény indította el a pályán

Péter gyerekkora óta rendőr akart lenni, egy óvodai betörés után látott először helyszínelőt dolgozni, és már akkor tudta, hogy ezt a hivatást választja. A pécsi évek után 2023 augusztusában érkezett Dunaújvárosba, ahol a Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály szemlebizottság-vezetőjeként dolgozik.

Küzdelem a tatamin, elhivatottság a terepen

A dzsúdóval 2022-ben ismerkedett meg, amikor a pécsi PVSK edzője, Kersics Antal – korábbi világbajnok – biztatta, hogy próbálja ki a sportágat. Azóta a küzdősport a mindennapjai részévé vált, és már több országos versenyen is bizonyított: tavaly bronzérmet szerzett a Belügyminisztérium bajnokságán, idén pedig hetedik helyet a Nyílt Masters Országos Bajnokságon, ami kvalifikációt ért a világbajnokságra, olvasható a Zsaru Magazin közösségi oldalán.

Péter József világbajnokságra készül

A 29 fős nemzetközi mezőnyben egyedüli magyarként képviseli hazánkat a 100 kiló felettiek között. Felkészülését többek között Máté József alezredes és Kenderesi Péter U21-es világbajnok segíti, de a Dunaújvárosi Judo Clubban is rendszeresen tréningezik.

"Komolyan veszem, de felelőtlen bátorsággal méretem meg magam" – mondja nevetve. Elárulta, hogy két cél vezéreli: versenyen tisztességgel helytállni és még sokáig folytatni.

 

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
