A digitalizáció korában egy kattintás is elég ahhoz, hogy adataink illetéktelen kezekbe kerüljenek, vagy fiatalok olyan tartalommal találkozzanak, ami súlyos következményekkel járhat. Ugyanakkor a dizájnerdrogok megjelenése olyan új kihívást hozott, amely a legkisebb településeket sem kerüli el. Ezekre a kérdésekre ad választ Kiss Dénes rendőr őrnagy, aki 2025. november 3-án, hétfőn 10 órakor a kulcsi Faluházban tart előadást a kiberbiztonság és a drogprevenció aktuális kérdéseiről. Kiss Dénes előadása Kulcson olyan gyakorlati tudást kínál, amely minden generáció számára nélkülözhetetlen.

Kiss Dénes előadása Kulcson gyakorlati útmutatást ad a kiberbűnözés és a droghasználat megelőzéséhez

Fotó: MW

Hogyan védekezhetek az online csalások ellen? – Kiberbiztonság a mindennapokban

Az internetes csalások ma már nemcsak emailben vagy gyanús üzenetben érkeznek. A támadók közösségi oldalakon, online játékokban, üzenetküldő alkalmazásokban szólítják meg áldozataikat. Kiss Dénes részletesen bemutatja, hogyan működnek ezek a módszerek, és milyen pszichológiai eszközöket alkalmaznak a kiberbűnözők annak érdekében, hogy bizalmat építsenek ki.

Az előadó gyakorlati példákon keresztül szemlélteti, hogyan lehet felismerni a manipulációt, miként előzhető meg az adatlopás, és mit ír elő a kiberbiztonsági törvény a felhasználók védelmében. A résztvevők megtudják, hogyan óvhatják meg magánéletüket és pénzügyi biztonságukat, és hogyan adhatnak hiteles útmutatást gyermekeiknek a tudatos internethasználathoz.

Dizájnerdrogok hatása fiatalokra – Mit tehetek, ha gyermekem drogot használ?

A drogprevenció napjaink egyik legégetőbb kérdése. A dizájnerdrogok olyan új pszichoaktív anyagok, amelyek legtöbbször ismeretlen összetevőket tartalmaznak, ezért hatásuk kiszámíthatatlan. Kiss Dénes előadásának egyik legfontosabb része, amikor valós történeteken keresztül mutatja be a droghasználat kezdeti jeleit, a függőség kialakulásának folyamatát és a megelőzés lehetőségeit.

Az előadó kiemeli, hogy a droghasználat nem egyik napról a másikra jelenik meg. Viselkedésbeli változások, társas kapcsolatok átrendeződése, hangulatingadozások és titkolózás utalhatnak arra, hogy egy fiatal érintetté vált. Ezek felismerése lehet az első lépés a segítségnyújtás felé.