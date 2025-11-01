3 órája
Mit tehetek, ha gyermekem drogot használ?
A digitalizáció és a dizájnerdrogok terjedése napjainkra olyan veszélyt jelent, amely minden családot érinthet, függetlenül attól, hol él. Kiss Dénes előadása Kulcson pontosan ezekre a mindennapokban jelen lévő fenyegetésekre ad gyakorlati, érthető és azonnal alkalmazható válaszokat.
A digitalizáció korában egy kattintás is elég ahhoz, hogy adataink illetéktelen kezekbe kerüljenek, vagy fiatalok olyan tartalommal találkozzanak, ami súlyos következményekkel járhat. Ugyanakkor a dizájnerdrogok megjelenése olyan új kihívást hozott, amely a legkisebb településeket sem kerüli el. Ezekre a kérdésekre ad választ Kiss Dénes rendőr őrnagy, aki 2025. november 3-án, hétfőn 10 órakor a kulcsi Faluházban tart előadást a kiberbiztonság és a drogprevenció aktuális kérdéseiről. Kiss Dénes előadása Kulcson olyan gyakorlati tudást kínál, amely minden generáció számára nélkülözhetetlen.
Hogyan védekezhetek az online csalások ellen? – Kiberbiztonság a mindennapokban
Az internetes csalások ma már nemcsak emailben vagy gyanús üzenetben érkeznek. A támadók közösségi oldalakon, online játékokban, üzenetküldő alkalmazásokban szólítják meg áldozataikat. Kiss Dénes részletesen bemutatja, hogyan működnek ezek a módszerek, és milyen pszichológiai eszközöket alkalmaznak a kiberbűnözők annak érdekében, hogy bizalmat építsenek ki.
Az előadó gyakorlati példákon keresztül szemlélteti, hogyan lehet felismerni a manipulációt, miként előzhető meg az adatlopás, és mit ír elő a kiberbiztonsági törvény a felhasználók védelmében. A résztvevők megtudják, hogyan óvhatják meg magánéletüket és pénzügyi biztonságukat, és hogyan adhatnak hiteles útmutatást gyermekeiknek a tudatos internethasználathoz.
Dizájnerdrogok hatása fiatalokra – Mit tehetek, ha gyermekem drogot használ?
A drogprevenció napjaink egyik legégetőbb kérdése. A dizájnerdrogok olyan új pszichoaktív anyagok, amelyek legtöbbször ismeretlen összetevőket tartalmaznak, ezért hatásuk kiszámíthatatlan. Kiss Dénes előadásának egyik legfontosabb része, amikor valós történeteken keresztül mutatja be a droghasználat kezdeti jeleit, a függőség kialakulásának folyamatát és a megelőzés lehetőségeit.
Az előadó kiemeli, hogy a droghasználat nem egyik napról a másikra jelenik meg. Viselkedésbeli változások, társas kapcsolatok átrendeződése, hangulatingadozások és titkolózás utalhatnak arra, hogy egy fiatal érintetté vált. Ezek felismerése lehet az első lépés a segítségnyújtás felé.
Kiberbiztonsági törvény egyszerűen – Mit jelent ez a hétköznapi állampolgárnak?
Bár az előadás középpontjában a gyakorlati tudás áll, a jogi háttér megértése is fontos ahhoz, hogy tudatos döntéseket hozzunk. A magyar kiberbiztonsági törvény kimondja, hogy az állampolgárok felelősek saját adataik védelméért, a Büntető Törvénykönyv pedig szabályozza az online visszaélések büntethetőségét.
A hallgatóság megtudja, hogyan léphet fel jogi úton az, akit kiberbűncselekmény ért, valamint azt is, hogy fiatalkorú elkövetők esetén milyen eljárási szabályok lépnek életbe. Az előadás célja nem a félelemkeltés, hanem a felkészítés: ha ismerjük a jogainkat és kötelezettségeinket, magabiztosabban tudunk fellépni a veszélyekkel szemben.
Kiss Dénes előadása Kulcson – Miért életbevágó ma beszélni a drogprevencióról?
A kábítószer elleni küzdelem nem elszigetelt rendészeti feladat, hanem közös társadalmi felelősség. Kiss Dénes őrnagy a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője előadása világossá teszi, hogy a droghasználat mögött nem csupán „rebellis fiatalkori szakasz” áll, hanem olyan manipulációs folyamat, amelynek célja a függőség kialakítása. A droghálózatok a legvédtelenebb korosztályokat célozzák meg, gyakran online platformokon keresztül.
Az előadás segít abban is, hogy a szülők ne tehetetlennek, hanem cselekvőképesnek érezzék magukat. Kiderül, milyen kommunikációs technikákkal lehet bizalmat építeni a fiatalokkal, hogyan lehet időben felismerni a problémát, és milyen lépéseket tehetünk jogi és egészségügyi szempontból.
Esemény részletei
- Időpont: 2025. november 3., hétfő, 10:00
- Helyszín: Kulcs, Faluház – 2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 85.
Ez az előadás minden generáció számára fontos. Aki részt vesz, olyan tudással gazdagodik, amely nemcsak tájékozottabbá teszi, hanem felkészíti arra is, hogy megvédje önmagát, gyermekeit és közösségét a modern kor legnagyobb veszélyeivel szemben.
