Emlékezés biztonságban – így gyújtson gyertyát halottak napján

A halottak napja körüli időszakban a legtöbb tűzeset gondatlanságból történik - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.

Halottak napja: egy gyertya is okozhat bajt Fotó: Duol

Halottak napja - Gyújtsunk biztonságosan mécsest

A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy a sírok környékét tisztítsák meg a száraz levelektől és elszáradt virágoktól, és csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest használjanak. Fontos, hogy az égő mécsest stabil helyre tegyük, távozáskor pedig minden esetben oltsuk el.

Otthon is hasonló a helyzet: a gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és ne tegyük éghető anyag közelébe. A tűzvédelmi szakemberek külön felhívják a figyelmet a Halloweent ünneplők felelősségére is: a töklámpásokba inkább elemes LED-et tegyünk, hiszen az nem okoz tüzet még akkor sem, ha felborul.

A biztonságos megemlékezéshez elég egy kis odafigyelés – így valóban a szeretet és az emlékezés lángja világíthat a sírokon, nem pedig a tűzvész fénye.