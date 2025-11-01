1 órája
Emlékezés biztonságban – így gyújtson gyertyát halottak napján
Ahogy közeledik halottak napja, a temetők megtelnek mécsesek fényével, az otthonokban pedig sokan gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteik emlékére. Az emlékezés meghittsége azonban könnyen tragédiába fordulhat, ha nem ügyelünk a tűzmegelőzés alapvető szabályaira.
A halottak napja körüli időszakban a legtöbb tűzeset gondatlanságból történik - adta hírül honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.
Halottak napja - Gyújtsunk biztonságosan mécsest
A tűzoltók arra kérik a lakosságot, hogy a sírok környékét tisztítsák meg a száraz levelektől és elszáradt virágoktól, és csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest használjanak. Fontos, hogy az égő mécsest stabil helyre tegyük, távozáskor pedig minden esetben oltsuk el.
Otthon is hasonló a helyzet: a gyertyát soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és ne tegyük éghető anyag közelébe. A tűzvédelmi szakemberek külön felhívják a figyelmet a Halloweent ünneplők felelősségére is: a töklámpásokba inkább elemes LED-et tegyünk, hiszen az nem okoz tüzet még akkor sem, ha felborul.
A biztonságos megemlékezéshez elég egy kis odafigyelés – így valóban a szeretet és az emlékezés lángja világíthat a sírokon, nem pedig a tűzvész fénye.
