Sötét történet Fejérből: a polgárdi rém és a halálbüntetés
1990. október 31-e nem csupán a naptárban volt különleges nap. Ezen a napon az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarország végleg eltörölte a halálbüntetést – ezzel lezárult egy hosszú történelmi korszak, amikor az igazságszolgáltatás még jogszerűnek tartotta az élet kioltását.
A halálbüntetés története szinte egyidős a magyar állam létrejöttével. Szent István és Szent László törvényei számos bűnt halállal sújtottak, a kivégzések pedig az akasztástól a karóba húzásig változatos, gyakran elrettentő formákat öltöttek.
Halálbüntetés Fejér múltjában
Fejér vármegye utolsó kivégzettje, Ladi László Tibor volt – a „polgárdi rém” – 1980-ban két idős embert gyilkolt meg ittas állapotban, pénzszerzés és személyes sérelmek miatt. A bíróság 1981-ben halálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtották.
Néhány évvel később a társadalmi és jogi környezet változása hatással volt a büntetőjogra is, és 1990 őszén az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarországon eltörölték a halálbüntetést.
Tragédia a városban
2020-ban Dunaújvárosban egy idős házaspárt próbáltak megölni ismerőseik mérgezéssel. A tragédia során a házaspár férfi tagjának életét már nem sikerült megmenteni. Az eset hátborzongató példája az élet elleni bűncselekmények súlyosságának.
A dunaújvárosi méregkeverő aljas módszerrel ölhetett
