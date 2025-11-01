november 1., szombat

Végső ítélet

4 órája

Sötét történet Fejérből: a polgárdi rém és a halálbüntetés

Címkék#halálbüntetés#Fejér vármegye#Ladi László Tibor#gyilkosság#rém#Magyarország

1990. október 31-e nem csupán a naptárban volt különleges nap. Ezen a napon az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarország végleg eltörölte a halálbüntetést – ezzel lezárult egy hosszú történelmi korszak, amikor az igazságszolgáltatás még jogszerűnek tartotta az élet kioltását.

Duol.hu

A halálbüntetés története szinte egyidős a magyar állam létrejöttével. Szent István és Szent László törvényei számos bűnt halállal sújtottak, a kivégzések pedig az akasztástól a karóba húzásig változatos, gyakran elrettentő formákat öltöttek.

halálbüntetés
Fejér vármegye hírhedt esete: Ladi László Tibor gyilkosságai és a 1990-es Alkotmánybírósági döntés, amely véget vetett a halálbüntetésnek.
Fotó:  Rendőrség/archív fotó / Forrás: Forrás: Kékvillogó.hu

Halálbüntetés Fejér múltjában

Fejér vármegye utolsó kivégzettje, Ladi László Tibor volt – a „polgárdi rém” – 1980-ban két idős embert gyilkolt meg ittas állapotban, pénzszerzés és személyes sérelmek miatt. A bíróság 1981-ben halálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtották.
Néhány évvel később a társadalmi és jogi környezet változása hatással volt a büntetőjogra is, és 1990 őszén az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarországon eltörölték a halálbüntetést.

Teljes cikk itt olvasható.

Tragédia a városban

2020-ban Dunaújvárosban egy idős házaspárt próbáltak megölni ismerőseik mérgezéssel. A tragédia során a házaspár férfi tagjának életét már nem sikerült megmenteni. Az eset hátborzongató példája az élet elleni bűncselekmények súlyosságának.

