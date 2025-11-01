Sötét történet Fejérből: a polgárdi rém és a halálbüntetés

A halálbüntetés története szinte egyidős a magyar állam létrejöttével. Szent István és Szent László törvényei számos bűnt halállal sújtottak, a kivégzések pedig az akasztástól a karóba húzásig változatos, gyakran elrettentő formákat öltöttek.

Fejér vármegye hírhedt esete: Ladi László Tibor gyilkosságai és a 1990-es Alkotmánybírósági döntés, amely véget vetett a halálbüntetésnek.

Halálbüntetés Fejér múltjában

Fejér vármegye utolsó kivégzettje, Ladi László Tibor volt – a „polgárdi rém” – 1980-ban két idős embert gyilkolt meg ittas állapotban, pénzszerzés és személyes sérelmek miatt. A bíróság 1981-ben halálra ítélte, és az ítéletet végre is hajtották.

Néhány évvel később a társadalmi és jogi környezet változása hatással volt a büntetőjogra is, és 1990 őszén az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarországon eltörölték a halálbüntetést.

Tragédia a városban

2020-ban Dunaújvárosban egy idős házaspárt próbáltak megölni ismerőseik mérgezéssel. A tragédia során a házaspár férfi tagjának életét már nem sikerült megmenteni. Az eset hátborzongató példája az élet elleni bűncselekmények súlyosságának.