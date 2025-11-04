Gyomorforgató, amit ez az apa tett a lányával, felmentés helyett, most ezt kapta

A Győri Fellebbviteli Főügyészség gyermekpornográfiai ügyben kiadott sajtóközleménye szerint a jogerős ítélet alapján az apa a láthatásokon 6 éves kislányáról pornográf felvételeket készített. Előfordult, hogy az alvó gyermek mellett szexuális cselekményt végzett, amelyet a telefonjával szintén rögzített. A felvételeket több személynek megküldte. Ezen kívül a vádlott telefonon keresztül összeismerkedett tizenkettedik életévüket be nem töltött lányokkal, bizalmukba férkőzött és arra vette rá őket, hogy magukról pornográf felvételeket készítsenek, és azokat küldjék meg neki.

Gyermekpornográfia miatt a bíróságon

Fotó: illusztráció

Gyermekpornográfia: kislányáról pornográf felvételeket készített

A Székesfehérvári Törvényszék az apát szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Kizárta őt a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, a szülői felügyeleti jogát megszüntette.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a mai napon kihirdetett határozatában egyetértett az ügyészség álláspontjával. A kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények gyakoriak, az apa nemcsak a jogi, hanem a legalapvetőbb erkölcsi kötelességét is megszegte, ezért büntetését 15 évre felemelte.

