Különleges aranygyűrűnek veszett nyoma Dunaújvárosban, ez a minta teszi egyedivé

Egy különleges ékszer után nyomoz a rendőrség Dunaújvárosban. A police.hu adatai szerint egy virágot formázó, háromdimenziós aranygyűrű tűnt el a városból. Elveszett aranygyűrű, amelyet a hatóságok szerint egyedi kialakítása miatt könnyű lehet felismerni. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látott, talált vagy birtokában van ilyen ékszer, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel.

Az elveszett aranygyűrűt a rendőrség is keresi

Az elveszett aranygyűrű

Az ékszer egy aprólékosan kidolgozott, virág formájú, háromdimenziós díszítéssel készült gyűrű. A tulajdonos bejelentése alapján ismeretlen körülmények között tűnt el, ezért a hatóságok körözést rendeltek el az ügyben.

Az eljárást a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság folytatja. A rendőrség kéri, hogy aki látta a gyűrűt, esetleg megtalálta, vagy információval rendelkezik a hollétéről, jelentkezzen a hatóságnál.

Kapcsolat a bejelentéshez:

2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.

06-25-510-510

A hatóságok hangsúlyozzák: a gyűrű értéke nemcsak anyagi, hanem érzelmi is lehet, ezért minden információ fontos lehet a megtalálása érdekében.

Ha elhagyunk tárgyakat, az más

Általánosságban a jogi szakértők szerint, ha törvényesen szeretnénk eljárni, akkor a talált tárgyakat, pénzt vissza kell adni a tulajdonosának. Ha nem ismerjük a tulajdonost, akkor a megtalálás helye szerint illetékes jegyzőnél kell leadnunk. erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

A megtalált tárgyról az illetékes hivatalban jegyzőkönyv készül, és a „kincset” hat hónapon át megőrzik. A jegyzőkönyvben a megtalálónak nyilatkoznia kell arról is, hogy amennyiben a tulajdonos nem jelentkezik, igényt tart-e a tárgyra – így fél év elteltével jogszerűen az övé lehet. Ha azonban a megtaláló nem tesz eleget kötelességének, és nyolc napon belül nem adja vissza vagy nem adja le a hivatalban a talált értéket, azzal lopást, tehát bűncselekményt követ el.

A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint leggyakrabban mobiltelefonok, pénztárcák, bankkártyák, kisebb táskák, hátizsákok, bőröndök, iratok, ruhaneműk, szemüvegek, esernyők, kulacsok és ékszerek tűnnek el az utasok poggyászai közül.