Dráma Dunaújvárosban: 13 éves kisfiút keres mindenki, 1 napja nem ment haza

Címkék#rendőrség#Dudás Krisztián Rikárdó#Eltűnt#dunaújvárosi#kisfiú

A police.hu oldalán közzétett tájékoztatás alapján a rendőrség körözést adott ki Dudás Krisztián Rikárdó eltűnése ügyében. Az eltűnt kisfiú 13 éves és november 3-án tűnt el, és azóta nem adott életjelet magáról.

Duol.hu

Eltűnt kisfiú után nyomoz a dunaújvárosi rendőrség. A police.hu tájékoztatása szerint a mindössze 13 éves Dudás Krisztián Rikárdót keresik, aki november 3-án tűnt el, és azóta nem adott életjelet magáról.

Eltűnt kisfiú
Eltűnt kisfiú után nyomoz a rendőrség Fotó: police.hu

Az eltűnt kisfiúról

A fiú Tatabányán született, magyar állampolgár, és eltűnésekor Dunaújváros területén tartózkodhatott. Eltűnésének körülményeit jelenleg is vizsgálja a rendőrség. A gyermek körülbelül 151–155 centiméter magas, 41–50 kilogramm súlyú, vékony testalkatú. Barna színű, rövidre vágott haja és barna szeme van. Eltűnésekor fekete cipőt, fekete nadrágot és sötét színű kabátot viselt.

A körözést a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság rendelte el. A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik látták a fiút, vagy információval rendelkeznek tartózkodási helyéről.

Körözési eljárást lefolytató értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Cím: 2400 Dunaújváros, Szent György út 1. Telefonszám: +36(25)510-510.

Toplistás bűnelkövetőket is keres a rendőrség

A toplistás körözés rendőrségi listájában két Fejér vármegyei születésű személy is bekerült súlyos bűncselekmények miatt. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

