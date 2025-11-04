november 4., kedd

Károly névnap

14°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Katasztrófavédelem

1 órája

Baleset a 62-esen Perkátánál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#Perkáta Nagyközség#baleset#mentőhelikopter

Lesodródott az útról és az oldalára borult egy személyautó a 62-es főúton, Perkáta közelében, a 15-ös és 16-os kilométer között.

Duol.hu

14:15 A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók kiszabadították és átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy autóba - tudatta a vármegyei katasztrófavédelem a honlapján.

13:50 A járműben egy ember beszorult, akit a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítanak ki. A mentési munkálatokat a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu