1 órája
Baleset a 62-esen Perkátánál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Lesodródott az útról és az oldalára borult egy személyautó a 62-es főúton, Perkáta közelében, a 15-ös és 16-os kilométer között.
14:15 A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók kiszabadították és átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy autóba - tudatta a vármegyei katasztrófavédelem a honlapján.
13:50 A járműben egy ember beszorult, akit a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítanak ki. A mentési munkálatokat a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.
