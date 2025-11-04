Baleset a 62-esen Perkátánál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

14:15 A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók kiszabadították és átadták a mentőknek azt az embert, aki beszorult egy autóba - tudatta a vármegyei katasztrófavédelem a honlapján.

13:50 A járműben egy ember beszorult, akit a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítanak ki. A mentési munkálatokat a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.