Lebukott a díler

5 órája

Zsaruk a küszöbön: speed és fű várta őket

Egy újabb kábítószer-kereskedőt vontak ki a forgalomból Székesfehérváron: a rendőrök lecsaptak egy 54 éves helyi férfira, akit a gyanú szerint lakókörnyezetében árusított tiltott szereket.

Duol.hu
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vették a férfit, aki kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök a gyanúsított lakásán tartott kutatás során speedet, marihuánát és mobiltelefont is lefoglaltak, amelyek a bűncselekményhez köthetők. A nyomozók a férfi letartóztatását kezdeményezték, így a jövőben már nem veszélyezteti környezetét kábítószer-kereskedelemmel - adta hírül a vármegyei rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

 

