Zsaruk a küszöbön: speed és fű várta őket

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vették a férfit, aki kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök a gyanúsított lakásán tartott kutatás során speedet, marihuánát és mobiltelefont is lefoglaltak, amelyek a bűncselekményhez köthetők. A nyomozók a férfi letartóztatását kezdeményezték, így a jövőben már nem veszélyezteti környezetét kábítószer-kereskedelemmel - adta hírül a vármegyei rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.