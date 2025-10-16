október 16., csütörtök

Gál névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

22 perce

Vezetési tippek a hideg hónapokra – így kerülheti el a baleseteket (videóval)

Címkék#veszély#baleset#ablaktörlő#rendőrség#tanács#téli gumi#biztonsági öv

Ahogy közeledik a hideg idő, egyre nagyobb kihívást jelenthet a biztonságos közlekedés. A rendőrség legutóbbi videójában több hasznos tanácsot is megosztott a vezetőkkel, hogy a téli utakon mindenki biztonságban legyen.

Duol.hu

Érdemes időben felkészíteni az autót, és átnézni minden fontos felszerelést, hogy a hideg hónapokban elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. A rendőrség által adott vezetési tippek között kiemelten szerepel az ablaktörlők állapotának ellenőrzése. Ha nem működnek megfelelően, a látási viszonyok jelentősen romolhatnak, ami balesetveszélyt okozhat. Emellett a téli ablakmosó folyadék használata is elengedhetetlen, hiszen megakadályozza a jég- és hólerakódást az üvegeken. A megfelelő téli gumi biztosítja a jó tapadást nemcsak hóban, hanem hideg aszfalton is, így sok baleset megelőzhető. Ugyanilyen fontos, hogy az autó világítása teljesen működőképes legyen - figyelmeztetett közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

vezetési tippek
Vezetési tippek téli közlekedéshez: ellenőrizze az ablaktörlőket, a téli ablakmosó folyadékot, a gumikat és a világítást, és mindig használja a biztonsági övet.
Forrás: Canva

A legfontosabb szabály azonban egyszerű: biztonsági öv nélkül senki se induljon útnak. Ez az apró szokás életet menthet, és minden utazás alapvető eleme. A téli közlekedés biztonsága tehát nemcsak a vezető figyelmén, hanem az autó felkészültségén is múlik. Ha odafigyelünk a részletekre, a hideg és a rossz látási viszonyok sem jelentenek igazi veszélyt az utakon.

Nézze meg a videót, amelyben biztonságos vezetési tippeket adnak

Vezetés extrém körülmények között

A hideg idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozhatunk csúszós utakkal. A vezetés extrém körülmények között sem lehetetlen, azonban érdemes pár tanácsot megfogadni ahhoz, hogy a közlekedésben résztvevők épségben szálljanak ki járműveikből. Erről bővebben itt olvashatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu