Vezetési tippek a hideg hónapokra – így kerülheti el a baleseteket (videóval)

Érdemes időben felkészíteni az autót, és átnézni minden fontos felszerelést, hogy a hideg hónapokban elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. A rendőrség által adott vezetési tippek között kiemelten szerepel az ablaktörlők állapotának ellenőrzése. Ha nem működnek megfelelően, a látási viszonyok jelentősen romolhatnak, ami balesetveszélyt okozhat. Emellett a téli ablakmosó folyadék használata is elengedhetetlen, hiszen megakadályozza a jég- és hólerakódást az üvegeken. A megfelelő téli gumi biztosítja a jó tapadást nemcsak hóban, hanem hideg aszfalton is, így sok baleset megelőzhető. Ugyanilyen fontos, hogy az autó világítása teljesen működőképes legyen - figyelmeztetett közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Forrás: Canva

A legfontosabb szabály azonban egyszerű: biztonsági öv nélkül senki se induljon útnak. Ez az apró szokás életet menthet, és minden utazás alapvető eleme. A téli közlekedés biztonsága tehát nemcsak a vezető figyelmén, hanem az autó felkészültségén is múlik. Ha odafigyelünk a részletekre, a hideg és a rossz látási viszonyok sem jelentenek igazi veszélyt az utakon.

Vezetés extrém körülmények között

A hideg idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozhatunk csúszós utakkal. A vezetés extrém körülmények között sem lehetetlen, azonban érdemes pár tanácsot megfogadni ahhoz, hogy a közlekedésben résztvevők épségben szálljanak ki járműveikből. Erről bővebben itt olvashatnak.