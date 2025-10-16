2 órája
Vezetési tippek a hideg hónapokra – így kerülheti el a baleseteket (videóval)
Ahogy közeledik a hideg idő, egyre nagyobb kihívást jelenthet a biztonságos közlekedés. A rendőrség legutóbbi videójában több hasznos tanácsot is megosztott a vezetőkkel, hogy a téli utakon mindenki biztonságban legyen.
Érdemes időben felkészíteni az autót, és átnézni minden fontos felszerelést, hogy a hideg hónapokban elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket. A rendőrség által adott vezetési tippek között kiemelten szerepel az ablaktörlők állapotának ellenőrzése. Ha nem működnek megfelelően, a látási viszonyok jelentősen romolhatnak, ami balesetveszélyt okozhat. Emellett a téli ablakmosó folyadék használata is elengedhetetlen, hiszen megakadályozza a jég- és hólerakódást az üvegeken. A megfelelő téli gumi biztosítja a jó tapadást nemcsak hóban, hanem hideg aszfalton is, így sok baleset megelőzhető. Ugyanilyen fontos, hogy az autó világítása teljesen működőképes legyen - figyelmeztetett közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.
A legfontosabb szabály azonban egyszerű: biztonsági öv nélkül senki se induljon útnak. Ez az apró szokás életet menthet, és minden utazás alapvető eleme. A téli közlekedés biztonsága tehát nemcsak a vezető figyelmén, hanem az autó felkészültségén is múlik. Ha odafigyelünk a részletekre, a hideg és a rossz látási viszonyok sem jelentenek igazi veszélyt az utakon.
Nézze meg a videót, amelyben biztonságos vezetési tippeket adnak
Vezetés extrém körülmények között
