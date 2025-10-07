október 7., kedd

Forgalomkorlátozásra kell számítani

1 órája

Tűz a sztrádán – torlódásra kell számítani Dunaújvárosnál

Címkék#sztráda#Dunaújváros#tűz#tűzoltó

Dunaújváros közelében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán fennakadásra számíthatnak a sofőrök. Tűzeset miatt kellett beavatkozniuk a dunaújvárosi tűzoltóknak.

Duol.hu

Dunaújváros térségében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán kigyulladt egy nyerges vontató vontatmánya a 71-es kilométernél. A jármű egy munkagépet szállított, amikor lángra kapott. A tűzesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották. 

tűzeset
Tűzeset történt a 71-es kilométernél, a tűzoltók eloltották a lángokat
Fotó: Shutterstock

Tűzeset az M6-oson

A tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, jelenleg pedig az utómunkálatokat végzik. A sztráda érintett szakaszán emiatt forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedőknek torlódásokra kell felkészülniük.

Nem ez volt az első komoly beavatkozás a térségben az elmúlt napokban. Hétfő délután Kisapostag mellett, a 6-os főúton súlyos baleset történt. A helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a sérültet, az életét azonban sajnos már nem tudták megmenteni. 

 

