1 órája
Tűz a sztrádán – torlódásra kell számítani Dunaújvárosnál
Dunaújváros közelében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán fennakadásra számíthatnak a sofőrök. Tűzeset miatt kellett beavatkozniuk a dunaújvárosi tűzoltóknak.
Dunaújváros térségében, az M6-os autópálya Pécs felé vezető szakaszán kigyulladt egy nyerges vontató vontatmánya a 71-es kilométernél. A jármű egy munkagépet szállított, amikor lángra kapott. A tűzesethez a dunaújvárosi hivatásos tűzoltókat riasztották.
Tűzeset az M6-oson
A tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, jelenleg pedig az utómunkálatokat végzik. A sztráda érintett szakaszán emiatt forgalomkorlátozásra kell számítani, a közlekedőknek torlódásokra kell felkészülniük.
Nem ez volt az első komoly beavatkozás a térségben az elmúlt napokban. Hétfő délután Kisapostag mellett, a 6-os főúton súlyos baleset történt. A helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a sérültet, az életét azonban sajnos már nem tudták megmenteni.
