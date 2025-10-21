október 21., kedd

Megszólalt a kormányfő

1 órája

Orbán Viktor a legszigorúbb vizsgálatot ígéri a százhalombattai tűz kapcsán

Mint azt megírtuk hétfő este robbanás rázta meg Százhalombattát, majd tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának egyik üzemegységében. Még dolgoznak a tűzoltók az olajfinomítóban keletkezett tűz oltásán - közölte a katasztrófavédelem kedden kora reggel az MTI-vel. Az esettel kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök az esettel kapcsolatban szigorú vizsgálatot ígért.

Duol.hu

Hétfő késő este tűz és robbanás történt egy alapanyag-feldolgozó üzemben – a katasztrófavédelem közleménye szerint elsőként a százhalombattai olajfinomító üzem saját tűzoltói érkeztek a helyszínre. Az esetet a hatóságok a legmagasabb riasztási fokozatban kezelték. A lángok megfékezésére Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról és Budapestről is riasztottak hivatásos egységeket. A helyszínre érkezett továbbá a fővárosi és a Komárom–Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labor, valamint vegyi és por-hab konténerek is bevetésre kerültek.

Robbanás és tűz Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában. A tüzet lokalizálták, a hatóságok vizsgálják a baleset okát.
Fotó: Olvasói kép

Orbán Viktor a legszigorúbb vizsgálatot ígérte a tűz kapcsán

A beavatkozásban tizenhét tűzoltóegység dolgozott, akik nyolc vízágyúval és egy habszitával küzdöttek a lángokkal. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de az utómunkálatok még tartanak.

A MOL tájékoztatása szerint az eset a Dunai Finomító AV3-as üzemében történt. A mérések alapján a levegőben az egészségügyi határértéket nem meghaladó mennyiségű égésterméket mutattak ki, a mobil laborok folyamatosan ellenőrzik a gázkoncentrációt.

Romániában is robbanás történt

Hétfő délben robbanás rázta meg a Petrotel–Lukoil kőolajfinomítót a dél-romániai Ploiești városában – számolt be róla az economica.net, melyet az MTI szemlézett. A detonáció nem okozott tüzet, de egy 57 éves dolgozó súlyosan megsérült, láb- és koponyasérülésekkel került a helyi kórház intenzív osztályára. A robbanás idején a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én műszaki karbantartás miatt ideiglenesen leállították a működését.

A létesítményt az orosz Lukoil romániai leányvállalata működteti, amely évi 2,5 millió tonna feldolgozási kapacitásával az ország egyik legnagyobb olajfinomítója.

 

