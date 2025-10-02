október 2., csütörtök

Rendőrség

2 órája

Majd' felgyulladt a traffipax, kisvárosnyi autós akadt fenn ezeken az utakon

A rendőrség legfrissebb statisztikái szerint a közlekedésbiztonság továbbra is komoly kihívásokat tartogat. A múlt héten kiemelt szerepet kapott a traffipax, hiszen a sebességmérések során 1605 sofőrt értek gyorshajtáson, ami ismét rávilágít arra, hogy a szabályszegések egyik leggyakoribb formája a sebesség túllépése.

A múlt héten kiemelt szerepet kapott a traffipax, hiszen a sebességmérések során 1605 sofőrt értek gyorshajtáson, ami ismét rávilágít arra, hogy a szabályszegések egyik leggyakoribb formája a sebesség túllépése - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

traffipax
Traffipax nélkül nem telik el hét – gyorshajtás maradt a legnagyobb probléma 
Fotó: a rendőrség facebook oldala

A traffipaxon túl

A traffipax mellett más szabályszegéseket is regisztráltak a rendőrök. 228 autós nem használta a biztonsági övet, ami életveszélyes kockázatot jelent baleset esetén. Emellett 7 ittas sofőrt fogtak el, 35-en nem adtak elsőbbséget, 8 sofőr pedig a kanyarodási szabályokat szegte meg. További 8-an nem tartották a követési távolságot, és 5 esetben az előzési szabályok megsértése miatt kellett intézkedniük a rendőröknek.

A számok jól mutatják: a felelőtlen közlekedési magatartás továbbra is súlyos veszélyeket hordoz. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a biztonsági öv használata, a szabályok betartása és a felelősségteljes vezetés mindannyiunk biztonságát szolgálja.

 

Az előző hetek adatairól itt olvashatnak.

A mosolygós traffipax

Korábban megírtuk, hogy egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

 

