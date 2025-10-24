Toplistás körözés: dunaújvárosi születésű is az ország legkeresettebbjei között

A toplistás körözési listára vétel indoka között szerepel többek között embercsempészet és kábítószer-kereskedelem – ezek az esetek rámutatnak arra, hogy a bűnüldözés számára prioritást élvez a súlyos társadalmi veszélyt jelentő ügyek felderítése. A rendőrség kiemeli, hogy a lakosság bejelentései kulcsfontosságúak lehetnek a keresett személyek elkapásában.

Így szeretné látni a hatóság a toplistás körözés alanyait: bilincsben

Fotó: Csapó Balázs

Toplistás körözés - van benne egy dunaújvárosi születésű férfi is

A toplistás körözés legújabb frissítésében ismét felkerült a rendőrség országos listájára egy dunaújvárosi születésű férfi, akit súlyos bűncselekmény miatt keresnek. Az ORFK nyilvános adatbázisa szerint az illető mellett egy másik vármegyei születésű, hasonlóan veszélyes körözött is szerepel az ország legkeresettebb személyei között.

Az országos listára azok a személyek kerülnek fel, akik kiemelten veszélyesek, vagy több rendbeli, súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatók. A dunaújvárosi férfit egy, a rendőrség által közzétett fotó alapján ismerhetik fel, a hatóság pedig kéri, hogy aki információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, névtelenül is tegyen bejelentést.