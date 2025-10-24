40 perce
Toplistás körözés: dunaújvárosi születésű is az ország legkeresettebbjei között
A toplistás körözés rendőrségi listájában két Fejér vármegyei születésű személy is bekerült súlyos bűncselekmények miatt. A toplistás körözések nyilvánosságra hozásával a hatóság arra törekszik, hogy az állampolgárok is közreműködjenek az eljárásokban, és segíthessenek kézre keríteni a keresetteket.
A toplistás körözési listára vétel indoka között szerepel többek között embercsempészet és kábítószer-kereskedelem – ezek az esetek rámutatnak arra, hogy a bűnüldözés számára prioritást élvez a súlyos társadalmi veszélyt jelentő ügyek felderítése. A rendőrség kiemeli, hogy a lakosság bejelentései kulcsfontosságúak lehetnek a keresett személyek elkapásában.
Toplistás körözés - van benne egy dunaújvárosi születésű férfi is
A toplistás körözés legújabb frissítésében ismét felkerült a rendőrség országos listájára egy dunaújvárosi születésű férfi, akit súlyos bűncselekmény miatt keresnek. Az ORFK nyilvános adatbázisa szerint az illető mellett egy másik vármegyei születésű, hasonlóan veszélyes körözött is szerepel az ország legkeresettebb személyei között.
Az országos listára azok a személyek kerülnek fel, akik kiemelten veszélyesek, vagy több rendbeli, súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatók. A dunaújvárosi férfit egy, a rendőrség által közzétett fotó alapján ismerhetik fel, a hatóság pedig kéri, hogy aki információval rendelkezik a tartózkodási helyéről, névtelenül is tegyen bejelentést.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!