Ügyészség

1 órája

Miközben késsel felé hadonászott, azt kiabálta, hogy megöli

A Győri Ítélőtábla súlyosbította annak a nőnek a büntetését, aki egy munkahelyi konfliktus után késsel támadt rá kolléganőjére. Az ügy korábban testi sértés kísérleteként indult, de a fellebbviteli főügyészség indítványára a bíróság emberölési kísérletnek minősítette a cselekményt.

Duol.hu

A vádlott a történtek szerint egy munkahelyi rendezvény után azt hitte, kolléganője valamit belekevert az italába. A nő ezért bezárta a sértettet az öltözőbe, és a kialakult testi sértés során gázspray-vel lefújta, majd késsel többször az arca és a nyaka felé szúrt, miközben azzal fenyegette, hogy megöli. A helyszínre siető munkatársak akadályozták meg a tragédiát. A támadó ezután főnökének fenyegető üzeneteket is küldött. - áll a Győri Fellebbviteli Főügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

testi sértés
Testi sértésből emberölési kísérlet lett: négy év börtönt kapott a kolléganőjét megtámadó nő 
Fotó: Ádám János

Testi sértés helyett emberölési kísérlet: súlyosabb ítélet született

A Székesfehérvári Törvényszék korábban két év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése és zaklatás miatt. Az ügyészség azonban súlyosítást kért, és a Győri Ítélőtábla helyt adott ennek: a nőt négy év letöltendő börtönre és három év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárva a feltételes szabadulás lehetőségét.

Súlyos testi sértés a szűkebb pátriánkban

Korábban megírtuk, hogy megrázó családi drámáról számolt be a Székesfehérvári Járási Ügyészség. Védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt vádat emeltek egy férfival szemben, aki apját bántalmazta. Erről bővebben itt olvashatnak.

 

