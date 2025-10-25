Táncra perdült a tolvaj a lopott kártyával, de jött a PIN-kód és a bilincs - videóval

A tolvaj nem tétlenkedett – rögtön négyszer is vásárolt a kártyával, több mint 40 ezer forint értékben, mielőtt a sors közbeszólt.

A történet igazi fordulópontja akkor jött el, amikor az ötödik tranzakciónál PIN-kódot kért a terminál – és ezzel véget ért a bevásárlóturné. A férfi már nem tudta folytatni „vásárlási maratonját”.

Kamerán az örömtánc – így buktatta le magát a tolvaj

A székesfehérvári nyomozók kamerafelvételek elemzésével gyorsan beazonosították a tettest, aki a vásárlások után láthatóan nem fukarkodott az örömmel – mintha győztes táncot járt volna a lopott kártyával a kezében. A hatóságok azonban pár nap alatt pontot tettek a történet végére: elfogták a férfit, és csalás bűntett miatt gyanúsítottként kihallgatták.