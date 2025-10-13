Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a hároméves kislányt rettegésben tartó férfira

Éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát. A vádirat szerint a férfi a nevelt lánya kislányát születésétől fogva nevelte, és a gyermek 2019-től kezdve rendszeresen szenvedett el tőle fizikai és lelki bántalmazást. A férfi trágár szavakkal szidalmazta, verte és életveszélyesen fenyegette a gyermeket, majd 2020 augusztusától több alkalommal szexuális cselekményt is végzett vele.

A férfi éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát

Fotó: illusztráció

Szexuálisan zaklatta

A kislány évekig félelemben élt, és csak 2023-ban mert bizalmába avatni egy tanítónőt, aki azonnal értesítette a gyámhatóságot. A hatóságok ezt követően indították meg a büntetőeljárást.

Elsőfokú ítélet: 10 év fegyház, eltiltás és kizárás a feltételesből

A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélte.

Emellett 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és véglegesen megtiltotta számára minden olyan foglalkozás gyakorlását, amelyben 18 év alatti személlyel kerülhet kapcsolatba.

A bíróság egyúttal kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

Az ügyészség szerint súlyosabb büntetés indokolt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy a férfi nemcsak a jogi, hanem az erkölcsi normákat is súlyosan megszegte, és cselekménye maradandó káros hatással lehet a kislány érzelmi és szexuális fejlődésére.

A főügyészség álláspontja szerint ezért súlyosabb büntetés kiszabása indokolt, hogy az ügy megfelelően tükrözze a bűncselekmény társadalmi veszélyességét és elrettentő erejét.

Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt

Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla elé kerül, amely a közeljövőben dönt a büntetés mértékéről.

Forrás: Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

