1 órája
Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a hároméves kislányt rettegésben tartó férfira
A vádlott korábban 10 év fegyházbüntetést kapott, de az ügyészség szerint ez nem áll arányban a tett súlyával. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a napokban bejelentette, hogy súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta annak a férfinak az ügyében, aki éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát.
Éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát. A vádirat szerint a férfi a nevelt lánya kislányát születésétől fogva nevelte, és a gyermek 2019-től kezdve rendszeresen szenvedett el tőle fizikai és lelki bántalmazást. A férfi trágár szavakkal szidalmazta, verte és életveszélyesen fenyegette a gyermeket, majd 2020 augusztusától több alkalommal szexuális cselekményt is végzett vele.
Szexuálisan zaklatta
A kislány évekig félelemben élt, és csak 2023-ban mert bizalmába avatni egy tanítónőt, aki azonnal értesítette a gyámhatóságot. A hatóságok ezt követően indították meg a büntetőeljárást.
Elsőfokú ítélet: 10 év fegyház, eltiltás és kizárás a feltételesből
A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélte.
Emellett 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és véglegesen megtiltotta számára minden olyan foglalkozás gyakorlását, amelyben 18 év alatti személlyel kerülhet kapcsolatba.
A bíróság egyúttal kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.
Az ügyészség szerint súlyosabb büntetés indokolt
A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy a férfi nemcsak a jogi, hanem az erkölcsi normákat is súlyosan megszegte, és cselekménye maradandó káros hatással lehet a kislány érzelmi és szexuális fejlődésére.
A főügyészség álláspontja szerint ezért súlyosabb büntetés kiszabása indokolt, hogy az ügy megfelelően tükrözze a bűncselekmény társadalmi veszélyességét és elrettentő erejét.
Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt
Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla elé kerül, amely a közeljövőben dönt a büntetés mértékéről.
Forrás: Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye
