október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélőtábla dönt

3 órája

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a hároméves kislányt rettegésben tartó férfira

Címkék#Győri Fellebbviteli Főügyészség#itélet#zaklatás bűntett

A vádlott korábban 10 év fegyházbüntetést kapott, de az ügyészség szerint ez nem áll arányban a tett súlyával. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a napokban bejelentette, hogy súlyosabb büntetés kiszabását indítványozta annak a férfinak az ügyében, aki éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát.

Duol.hu

Éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát. A vádirat szerint a férfi a nevelt lánya kislányát születésétől fogva nevelte, és a gyermek 2019-től kezdve rendszeresen szenvedett el tőle fizikai és lelki bántalmazást. A férfi trágár szavakkal szidalmazta, verte és életveszélyesen fenyegette a gyermeket, majd 2020 augusztusától több alkalommal szexuális cselekményt is végzett vele.

szexuálisan zaklatta
A férfi éveken keresztül bántalmazta és szexuálisan zaklatta nevelt lánya kislányát
Fotó: illusztráció

Szexuálisan zaklatta

A kislány évekig félelemben élt, és csak 2023-ban mert bizalmába avatni egy tanítónőt, aki azonnal értesítette a gyámhatóságot. A hatóságok ezt követően indították meg a büntetőeljárást.

Elsőfokú ítélet: 10 év fegyház, eltiltás és kizárás a feltételesből

A Székesfehérvári Törvényszék a férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt 10 év fegyházbüntetésre ítélte.
Emellett 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és véglegesen megtiltotta számára minden olyan foglalkozás gyakorlását, amelyben 18 év alatti személlyel kerülhet kapcsolatba.
A bíróság egyúttal kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

Az ügyészség szerint súlyosabb büntetés indokolt

A Győri Fellebbviteli Főügyészség közleményében hangsúlyozta, hogy a férfi nemcsak a jogi, hanem az erkölcsi normákat is súlyosan megszegte, és cselekménye maradandó káros hatással lehet a kislány érzelmi és szexuális fejlődésére.
A főügyészség álláspontja szerint ezért súlyosabb büntetés kiszabása indokolt, hogy az ügy megfelelően tükrözze a bűncselekmény társadalmi veszélyességét és elrettentő erejét.

Másodfokon a Győri Ítélőtábla dönt

Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla elé kerül, amely a közeljövőben dönt a büntetés mértékéről.

Forrás: Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Olvasta már? A Győri Ítélőtábla legutóbbi itéletében súlyosbította annak a nőnek a büntetését, aki egy munkahelyi konfliktus után késsel támadt rá kolléganőjére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu