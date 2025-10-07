október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos üzenet a fűtési szezonra

2 órája

Gyermekekkel menekült ki a házból az édesanya

Címkék#szén-monoxid-érzékelő#katasztrófavédelelem#gyermek#ház

Egy pusztaszabolcsi család ijedtséggel, de sérülés nélkül úszott meg egy veszélyes helyzetet október 3-án délután. A szén-monoxid-érzékelő hangos sípolása jelezte a bajt, amikor szivárogni kezdett a mérgező gáz.

Duol.hu

Elindult a fűtés, majd nem sokkal később riasztott a szén-monoxid-érzékelő egy pusztaszabolcsi családi házban október 3-án délután. A nyílt égésterű gázkazán működése közben a szén-monoxid-érzékelő hangos sípolása figyelmeztette az ott tartózkodó felnőttet a szivárgó, színtelen és szagtalan mérgező gáz veszélyére. A ház lakója azonnal kinyitotta az ablakokat, hívta a 112-es segélyhívót, majd a hívásfogadó utasításait követve három gyermekével együtt elhagyta az épületet.

szén-monoxid-érzékelő
Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Pusztaszabolcson
Fotó: Shutterstock/illusztráció

A helyszínre riasztott pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók visszazárt ablakok mellett méréseket végeztek, és a gázkazán működése közben kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A gyors és felelősségteljes reakciónak, valamint az érzékelő időbeni jelzésének köszönhetően senki sem sérült meg, rosszullét sem történt.

Már korábban is történt ilyen eset

Nem ez volt az első eset, amikor a riasztó életet mentett a térségben. Korábban, augusztus 10-én Dunaújvárosban két társasházi lakásban is a szén-monoxid-érzékelő akadályozott meg tragédiát. Előbb a Kodály Zoltán utcában, majd nem sokkal később a Táncsics Mihály utcában riasztott a készülék, miután a fürdőszobákban a nyílt égésterű vízmelegítők működése közben keletkezett a mérgező gáz.

A szén-monoxid-érzékelő életet menthet 

A szakemberek újra felhívják a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid rendkívül alattomos: színtelen, szagtalan, és már kis mennyiségben is súlyos mérgezést okozhat. Leggyakrabban akkor keletkezik, ha egy nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő meghibásodik, vagy nincs megfelelő levegő-utánpótlás a helyiségben.

Így előzhető meg a mérgezés

A megelőzés kulcsa az éves karbantartás és a folyamatos szellőzés biztosítása. Az új, jól záródó nyílászárók esetében különösen fontos, hogy légbevezetőt is beszereljenek, hiszen a biztonságos égéshez oxigénre van szükség. Emellett nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelő, amely időben jelzi a bajt – ahogy Pusztaszabolcson és Dunaújvárosban is bebizonyosodott: életet menthet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu