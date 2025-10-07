Gyermekekkel menekült ki a házból az édesanya

Elindult a fűtés, majd nem sokkal később riasztott a szén-monoxid-érzékelő egy pusztaszabolcsi családi házban október 3-án délután. A nyílt égésterű gázkazán működése közben a szén-monoxid-érzékelő hangos sípolása figyelmeztette az ott tartózkodó felnőttet a szivárgó, színtelen és szagtalan mérgező gáz veszélyére. A ház lakója azonnal kinyitotta az ablakokat, hívta a 112-es segélyhívót, majd a hívásfogadó utasításait követve három gyermekével együtt elhagyta az épületet.

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Pusztaszabolcson

Fotó: Shutterstock/illusztráció

A helyszínre riasztott pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók visszazárt ablakok mellett méréseket végeztek, és a gázkazán működése közben kimutatták a szén-monoxid jelenlétét. A gyors és felelősségteljes reakciónak, valamint az érzékelő időbeni jelzésének köszönhetően senki sem sérült meg, rosszullét sem történt.

Már korábban is történt ilyen eset

Nem ez volt az első eset, amikor a riasztó életet mentett a térségben. Korábban, augusztus 10-én Dunaújvárosban két társasházi lakásban is a szén-monoxid-érzékelő akadályozott meg tragédiát. Előbb a Kodály Zoltán utcában, majd nem sokkal később a Táncsics Mihály utcában riasztott a készülék, miután a fürdőszobákban a nyílt égésterű vízmelegítők működése közben keletkezett a mérgező gáz.

A szén-monoxid-érzékelő életet menthet

A szakemberek újra felhívják a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid rendkívül alattomos: színtelen, szagtalan, és már kis mennyiségben is súlyos mérgezést okozhat. Leggyakrabban akkor keletkezik, ha egy nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő meghibásodik, vagy nincs megfelelő levegő-utánpótlás a helyiségben.

Így előzhető meg a mérgezés

A megelőzés kulcsa az éves karbantartás és a folyamatos szellőzés biztosítása. Az új, jól záródó nyílászárók esetében különösen fontos, hogy légbevezetőt is beszereljenek, hiszen a biztonságos égéshez oxigénre van szükség. Emellett nélkülözhetetlen egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelő, amely időben jelzi a bajt – ahogy Pusztaszabolcson és Dunaújvárosban is bebizonyosodott: életet menthet.