Közúti baleset

57 perce

Személyi sérüléssel járó baleset történt

Közúti baleset történt 10 óra 20 perckor Mezőfalva és Nagyvenyim között, a 6219-es úton, a Szőlőhegy Kettes sor beágazásánál.

Horváth László
Személyi sérüléssel járó baleset történt

Két személygépkocsi ütközött össze, a baleset következtében könnyű sérülés történt. A vétlen jármű vezetőjét kivizsgálásra a dunaújvárosi kórházba szállították.

 

A helyszínen félpályás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt.

Helyszíni információk szerint a balesetet okozó jármű okmányai nem voltak rendben, ezért a járművet ideiglenesen kivonták a forgalomból, és a sofőrrel szemben eljárás indult.

A katasztrófavédelem részéről a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók és a Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonult a helyszínre.

Képgaléria

Közúti baleset történt Mezőfalva és Nagyvenyim között

Fotók: Horváth László

 

 

