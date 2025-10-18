57 perce
Személyi sérüléssel járó baleset történt
Közúti baleset történt 10 óra 20 perckor Mezőfalva és Nagyvenyim között, a 6219-es úton, a Szőlőhegy Kettes sor beágazásánál.
Két személygépkocsi ütközött össze, a baleset következtében könnyű sérülés történt. A vétlen jármű vezetőjét kivizsgálásra a dunaújvárosi kórházba szállították.
A helyszínen félpályás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt.
Helyszíni információk szerint a balesetet okozó jármű okmányai nem voltak rendben, ezért a járművet ideiglenesen kivonták a forgalomból, és a sofőrrel szemben eljárás indult.
A katasztrófavédelem részéről a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók és a Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonult a helyszínre.
Közúti baleset történt Mezőfalva és Nagyvenyim közöttFotók: Horváth László