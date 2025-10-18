Személyi sérüléssel járó baleset történt

Két személygépkocsi ütközött össze, a baleset következtében könnyű sérülés történt. A vétlen jármű vezetőjét kivizsgálásra a dunaújvárosi kórházba szállították.

Személyi sérüléssel járt a baleset

Fotó: Horváth László

A helyszínen félpályás forgalomirányítás mellett halad a forgalom a rendőrségi helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt.

Helyszíni információk szerint a balesetet okozó jármű okmányai nem voltak rendben, ezért a járművet ideiglenesen kivonták a forgalomból, és a sofőrrel szemben eljárás indult.

A katasztrófavédelem részéről a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók és a Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület vonult a helyszínre.

