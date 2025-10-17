Szalagkorlátnak rohant egy autó az M6-oson

Egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, a Keresztúri pihenőhely előtt. Az érdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, a sztrádán torlódásra kell számítani.