október 15., szerda

Teréz névnap

10°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Szabálytalanság és felelőtlenség: a múlt héten is több száz életet kockáztattak az utakon

Címkék#rendőrség#traffipax#ellenőrzés

Sajnálatos módon tovább emelkedik a közlekedési szabálytalanságok száma, hiába a folyamatos rendőrségi felhívások. Az elmúlt héten összesen 308 járművezető és utas mulasztotta el a biztonsági öv használatát, holott az életmentő eszköz használata minden esetben kötelező.

Duol.hu

A szabálytalanság nem csupán pénzbírságot, hanem tragédiát is okozhat. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán élesített beszámolója szerint két esetben gyermekbiztonsági rendszer hiánya miatt, további két alkalommal pedig bukósisak nélkül közlekedő motorosok miatt kellett intézkedni. A hatóságok újra hangsúlyozzák: az öv nem kényelmetlen – életet ment, a gyermekülés pedig nem opcionális, hanem kötelező és életvédő.

szabálytalanság
Tovább nő a közlekedési szabálytalanságok száma: 308-an öv nélkül, többen ittasan vagy gyorsan vezettek, és még a gyerekülést is mellőzték.
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

További szabálytalanságok – a számok magukért beszélnek

A múlt héten 8 járművezetőnél jelzett pozitív értéket az alkoholszonda, egyikük ráadásul balesetet is okozott. A rendőrség emlékeztet: a józan vezetés nem választás kérdése, hanem alapvető szabály.

Emellett 684 gyorshajtót mértek be a traffipaxok, 32 sofőr az előzési vagy elsőbbségi szabályokat szegte meg, és további 8-8 alkalommal kanyarodási, illetve követési távolság megszegése miatt kellett intézkedni.

szabálytalanság
Forrás:  MTI

Felelős közlekedés nélkül nincs biztonság

A hatóságok folyamatosan ellenőrzik az utakat, de a közlekedés biztonsága csak akkor javulhat, ha mindenki betartja az alapvető szabályokat. A biztonsági öv, a gyermekülés, a bukósisak és a józan vezetés nem csupán jogi kötelezettség – ezek az élet védelmének zálogai.

Az elmúlt hónap sem volt piskóta

Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök. Erről bővebben itt olvashatnak.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu