Szabálytalanság és felelőtlenség: a múlt héten is több száz életet kockáztattak az utakon

A szabálytalanság nem csupán pénzbírságot, hanem tragédiát is okozhat. A vármegyei rendőrség közösségi oldalán élesített beszámolója szerint két esetben gyermekbiztonsági rendszer hiánya miatt, további két alkalommal pedig bukósisak nélkül közlekedő motorosok miatt kellett intézkedni. A hatóságok újra hangsúlyozzák: az öv nem kényelmetlen – életet ment, a gyermekülés pedig nem opcionális, hanem kötelező és életvédő.

Tovább nő a közlekedési szabálytalanságok száma: 308-an öv nélkül, többen ittasan vagy gyorsan vezettek, és még a gyerekülést is mellőzték.

További szabálytalanságok – a számok magukért beszélnek

A múlt héten 8 járművezetőnél jelzett pozitív értéket az alkoholszonda, egyikük ráadásul balesetet is okozott. A rendőrség emlékeztet: a józan vezetés nem választás kérdése, hanem alapvető szabály.

Emellett 684 gyorshajtót mértek be a traffipaxok, 32 sofőr az előzési vagy elsőbbségi szabályokat szegte meg, és további 8-8 alkalommal kanyarodási, illetve követési távolság megszegése miatt kellett intézkedni.

Felelős közlekedés nélkül nincs biztonság

A hatóságok folyamatosan ellenőrzik az utakat, de a közlekedés biztonsága csak akkor javulhat, ha mindenki betartja az alapvető szabályokat. A biztonsági öv, a gyermekülés, a bukósisak és a józan vezetés nem csupán jogi kötelezettség – ezek az élet védelmének zálogai.

Az elmúlt hónap sem volt piskóta

