Vérre ment a vita a cellában

A súlyos testi sértés 2023 novemberében történt, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektumában. A vádirat szerint a vádlott dühében támadt rá cellatársára, miután az reggel ismeretlen okból felkeltette őt. Felugrott az ágyról, majd ököllel és egy seprűnyéllel is ütni kezdte a férfit. A bántalmazást csak a zárkában lévő harmadik elítélt beavatkozása állította meg.

Nem bírta a zárkatársát – súlyos testi sértés kísérlete miatt ítélték el Fotó: Baranyai Attila/MW

Súlyos testi sértés kísérlete: jogerős ítélet született

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor fennállt a súlyos sérülések veszélye is. A vádlott a bíróságon beismerte a bűncselekmény elkövetését, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, valamint 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.

A történet újabb figyelmeztetés arra, hogy a zárt intézményekben is gyakran feszültség robbanhat ki – néha egyetlen pillanat elég ahhoz, hogy a düh súlyos következményekkel járjon.

Az erőszak sajnos a hétköznapi életben is jelen van

