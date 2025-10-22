október 22., szerda

Előd névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészség

10 órája

Vérre ment a vita a cellában

Címkék#Székesfehérvári Járási Ügyészség#súlyos testi sértés#börtön

A Székesfehérvári Járási Ügyészség súlyos testi sértés kísérletével vádolt meg egy férfit, aki a baracskai börtönben bántalmazta zárkatársát. A vádlott végül beismerte tettét, és jogerős ítélet született az ügyben.

Duol.hu

A súlyos testi sértés 2023 novemberében történt, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektumában. A vádirat szerint a vádlott dühében támadt rá cellatársára, miután az reggel ismeretlen okból felkeltette őt. Felugrott az ágyról, majd ököllel és egy seprűnyéllel is ütni kezdte a férfit. A bántalmazást csak a zárkában lévő harmadik elítélt beavatkozása állította meg.

súlyos testi sértés
Nem bírta a zárkatársát – súlyos testi sértés kísérlete miatt ítélték el Fotó: Baranyai Attila/MW

Súlyos testi sértés kísérlete: jogerős ítélet született

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ugyanakkor fennállt a súlyos sérülések veszélye is. A vádlott a bíróságon beismerte a bűncselekmény elkövetését, ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, valamint 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.

A történet újabb figyelmeztetés arra, hogy a zárt intézményekben is gyakran feszültség robbanhat ki – néha egyetlen pillanat elég ahhoz, hogy a düh súlyos következményekkel járjon.

Az erőszak sajnos a hétköznapi életben is jelen van

Megrázó családi drámáról számolt be a Székesfehérvári Járási Ügyészség - írtuk meg korábban. Védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt vádat emeltek egy férfival szemben, aki apját bántalmazta. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu