Súlyos baleset történt Kisapostagnál, lezárták a 6-os főutat

Kisapostag térségében, a 6-os főút 78. kilométere közelében történt közlekedési baleset hétfő délután. A súlyos baleset során egy személyautó lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult.

Fotó: Horváth László - duol.hu

A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, és feszítővágó segítségével szabadították ki a sérültet az összeroncsolódott autóból. A mentéshez mentőhelikopter is riasztást kapott, hogy a súlyosan sérült embert minél gyorsabban kórházba szállíthassák. A 6-os főút érintett szakaszát a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat rendőrök irányították a környező mellékutakra. Már a hídra felvezető körforgónál terelés van.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Múlt héten is történt súlyos karambol

Ez már nem az első súlyos baleset a térségben az elmúlt napokban. Múlt szerdán délután az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár közelében, a 83. és 84. kilométer között két személyautó ütközött össze. Akkor is több egység – köztük három településről érkező tűzoltók – dolgozott a mentésen, és mentőhelikopter szállt le az autópályán, hogy a sérülteket ellássák.