október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentőhelikopter a helyszínen

1 órája

Súlyos baleset történt Kisapostagnál, lezárták a 6-os főutat

Címkék#Kisapostag#baleset#autópálya#forgalom

Kisapostag mellett, a 6-os főúton történt baleset hétfő délután. A súlyos baleset következtében a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a sérültet.

Duol.hu
Súlyos baleset történt Kisapostagnál, lezárták a 6-os főutat

Fának csapódott az autó Kisapostag mellett

Fotó: Horváth László - duol.hu

Kisapostag térségében, a 6-os főút 78. kilométere közelében történt közlekedési baleset hétfő délután. A súlyos baleset során egy személyautó lesodródott az úttestről, majd nagy erővel egy fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki a becsapódás következtében a roncsba szorult.

súlyos baleset
Súlyos baleset történt Kisapostag mellett, a 6-os főúton: egy autó fának csapódott, a sofőrhöz mentőhelikopter is érkezett
Fotó: Horváth László - duol.hu

Súlyos baleset történt Kisapostagnál

A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek, és feszítővágó segítségével szabadították ki a sérültet az összeroncsolódott autóból. A mentéshez mentőhelikopter is riasztást kapott, hogy a súlyosan sérült embert minél gyorsabban kórházba szállíthassák. A 6-os főút érintett szakaszát a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat rendőrök irányították a környező mellékutakra. Már a hídra felvezető körforgónál terelés van. 

Súlyos baleset a 6-os főúton
Fotó: Horváth László - duol.hu

Múlt héten is történt súlyos karambol

Ez már nem az első súlyos baleset a térségben az elmúlt napokban. Múlt szerdán délután az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Dunaföldvár közelében, a 83. és 84. kilométer között két személyautó ütközött össze. Akkor is több egység – köztük három településről érkező tűzoltók – dolgozott a mentésen, és mentőhelikopter szállt le az autópályán, hogy a sérülteket ellássák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu