1 órája

A rollerest vitte mentőhelikopter kórházba, miután a zebrán ütközött egy kerékpárossal

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rolleres#hivatalos tájékoztatás#Országos Mentőszolgálat#baleset#kerékpáros#Dunaújváros

Kiderültek a szombati dunaújvárosi baleset részletei. A zebrán kerékpárját hajtva akart átkelni az a fiatal, akinek egy rolleres nekiütközött.

Gallai Péter

Délelőtt számoltunk be arról, hogy szombaton a Köztársaság úton súlyos baleset történt, amikor egy kerékpáros és egy rolleres ütközött össze. A baleset helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, ugyanis az egyik érintett komoly sérülést szenvedett. Portálunk megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az elsődleges és hivatalos információkért. 

rolleres
A rolleres súlyos sérüléseket szenvedett, helyszíni ellátása után mentőhelikopter szállította kórházba
Fotó: Horváth László

A kommunikációs szolgálatához érkezett írásbeli megkeresésünkre azt a hivatalos tájékoztatást kaptuk, hogy szombaton 10 óra körül Dunaújvárosban, a Köztársaság utcában a Szórád Márton utca irányából az Aranyvölgyi utca felé közlekedett egy 25 éves dunaújvárosi férfi elektromos mobilitási eszközzel. 

Ekkor összeütközött a Kondor Béla utca felől a Derkovits utca irányába, a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kerékpárját hajtva átkelő 14 éves dunaújvárosi fiatallal.

 A baleset következtében mindkét személy megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

OMSZ: a rolleres szenvedett súlyos sérüléseket

Az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletétől szintén írásbeli érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. 

Bajtársaink egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel földi úton, egy 30 év körüli férfit pedig súlyos sérülésekkel, légi úton szállítottak helyszíni ellátást követően kórházba

– írták válaszukban.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
