Razzia

56 perce

Alig hitt a szemének a rendőr, amikor kinyitotta az ágyneműtartót (videóval)

Rendőrségi razzia zajlott Ercsiben, amely során a hatóságok összehangolt akció keretében csaptak le a körözött személyekre.

Duol.hu

A Gárdonyi Rendőrkapitányság, az Ercsi Rendőrőrs és a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztályának munkatársai közösen vettek részt a rendőrségi razzia lebonyolításában, amelynek célja a bűnözői körök mozgásterének szűkítése és a körözött elkövetők kézre kerítése volt - közölte közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

rendőrségi razzia
Eredményes volt a rendőrségi razzia Fejér vármegyében
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A rendőrségi razzia eredménye

A rendőrségi razzia eredményeként 15 személyt fogtak el, közülük kettőt elfogatóparancs alapján. Mindkettőjüket őrizetbe vették, köztük egy 33 éves férfit, aki ellen több rendőrkapitányság – a gárdonyi, a dunaújvárosi és a budapesti XXII. kerületi – is körözést adott ki vagyon elleni bűncselekmények miatt.

Ágyneműtartóban próbált bujkálni a körözött férfi

A férfit végül egy ercsi ingatlanban találták meg – nem éppen a legjobb rejtekhelyen: ágyneműtartóban próbált elrejtőzni a rendőrök elől, de a trükk nem vált be. A gárdonyi nyomozók sorozatlopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását.

Az összehangolt razzia során a hatóságok számos helyszínt ellenőriztek, igazoltattak, és információkat gyűjtöttek a térségben mozgó bűnözői körökről. A rendőrség célja, hogy a hasonló akciókkal biztonságosabbá tegye Fejér vármegye településeit, és megakadályozza, hogy a körözöttek elrejtőzhessenek.

