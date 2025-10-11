október 11., szombat

Szabályszegők hada Fejér útjain – így zárultak a legutóbbi rendőrségi ellenőrzések

A rendőrségi ellenőrzések továbbra is folyamatosak Fejér vármegye közútjain: a hatóságok hetente ezres nagyságrendben vizsgálják a járművezetők szabálykövetését. Az elmúlt hetek adatai szerint több száz gyorshajtóval, ittas vezetővel és biztonsági övet mellőző autóssal szemben intézkedtek a rendőrök.

A rendőrségi ellenőrzések célja nemcsak a szabályszegők kiszűrése, hanem a közlekedésbiztonság javítása is. A statisztikák azonban arra figyelmeztetnek, hogy a felelőtlenség továbbra sem ritka: volt, ahol egy súlyos sérüléssel járó balesetben a biztonsági öv hiánya okozta a tragédiát - derül ki a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság hetente közölt adataiból.

rendőrségi ellenőrzések
Szeptemberben is folyamatosak voltak a rendőrségi ellenőrzések Fejér vármegyében
Rendőrségi ellenőrzések minden héten – a gyorshajtás továbbra is vezet

Az elmúlt négy hét adatai szerint a legtöbb intézkedésre gyorshajtás miatt került sor. A rendőrök több mint 3 ezer gyorshajtást rögzítettek, a sofőrök nagy része automata sebességmérők miatt később értesül a bírságról.
Szabálytalan előzés, elsőbbségadás elmulasztása és a követési távolság be nem tartása is gyakran előforduló hiba, miközben több mint 400 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedniük a rendőröknek.

A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon
A legutóbbi időszakban

  • közel 2000 ittasság-ellenőrzést végeztek,
  • 7–8 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból,
  • több tucat sofőr nem használta a biztonsági övet,
  • több száz gyorshajtásról készült fénykép.

Rendőrségi ellenőrzések: fegyelemre és óvatosságra intenek

A rendőrség a közlekedők együttműködését kéri, hiszen a szabályok betartása életeket menthet. Kiemelik: a biztonsági öv használata a legsúlyosabb sérüléseket is megelőzheti, az ittas vezetés pedig nemcsak szabálysértés, hanem emberéleteket is veszélyeztet.
A vármegyei rendőrség jelezte, hogy a következő hetekben is folytatódnak az ellenőrzések, kiemelten a gyorshajtók és az ittas vezetők kiszűrésére.

A mosolygós büntető

Egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal - írtuk meg korábban. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? A rendőrség közben a héten több száz gyorshajtót szűrt ki, és hangsúlyozza: a cél nem a pénzbírság, hanem a balesetek megelőzése. Erről bővebben itt olvashatnak.

