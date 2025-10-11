Szabályszegők hada Fejér útjain – így zárultak a legutóbbi rendőrségi ellenőrzések

A rendőrségi ellenőrzések célja nemcsak a szabályszegők kiszűrése, hanem a közlekedésbiztonság javítása is. A statisztikák azonban arra figyelmeztetnek, hogy a felelőtlenség továbbra sem ritka: volt, ahol egy súlyos sérüléssel járó balesetben a biztonsági öv hiánya okozta a tragédiát - derül ki a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság hetente közölt adataiból.

Szeptemberben is folyamatosak voltak a rendőrségi ellenőrzések Fejér vármegyében

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Rendőrségi ellenőrzések minden héten – a gyorshajtás továbbra is vezet

Az elmúlt négy hét adatai szerint a legtöbb intézkedésre gyorshajtás miatt került sor. A rendőrök több mint 3 ezer gyorshajtást rögzítettek, a sofőrök nagy része automata sebességmérők miatt később értesül a bírságról.

Szabálytalan előzés, elsőbbségadás elmulasztása és a követési távolság be nem tartása is gyakran előforduló hiba, miközben több mint 400 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedniük a rendőröknek.

Forrás: MTI

A legutóbbi időszakban

közel 2000 ittasság-ellenőrzést végeztek,

7–8 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból,

több tucat sofőr nem használta a biztonsági övet,

több száz gyorshajtásról készült fénykép.

Rendőrségi ellenőrzések: fegyelemre és óvatosságra intenek

A rendőrség a közlekedők együttműködését kéri, hiszen a szabályok betartása életeket menthet. Kiemelik: a biztonsági öv használata a legsúlyosabb sérüléseket is megelőzheti, az ittas vezetés pedig nemcsak szabálysértés, hanem emberéleteket is veszélyeztet.

A vármegyei rendőrség jelezte, hogy a következő hetekben is folytatódnak az ellenőrzések, kiemelten a gyorshajtók és az ittas vezetők kiszűrésére.

A mosolygós büntető

Egyre több autós találkozik a mosolygó vagy szomorú fejet mutató újfajta traffipax-dobozokkal - írtuk meg korábban. A kérdés sokakban felmerül: ezek az eszközök csak figyelmeztetnek, vagy tényleg érkezhet miattuk a bírság? A rendőrség közben a héten több száz gyorshajtót szűrt ki, és hangsúlyozza: a cél nem a pénzbírság, hanem a balesetek megelőzése. Erről bővebben itt olvashatnak.