Fékezés nélkül a baj felé – ijesztő adatokat közölt a rendőrség Fejér vármegyéből

A vármegyei rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán ismét közölte az aktuális közlekedésrendészeti adatokat. Átfogó rendőrségi ellenőrzés zajlott a múlt héten Fejér vármegyében, amely során a hatóságok komoly számokat regisztráltak.

Duol.hu

A rendőrségi ellenőrzések során 126 járművezetőt és utast szólítottak meg, mert nem használták a biztonsági övet, emellett 6 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból. A legnagyobb arányban a gyorshajtások miatt kellett intézkedni: összesen 1017 autós lépte túl a sebességhatárt - közölte a vármegyei rendőr-főkaőpitányság a közösségi oldalán. 

rendőrségi ellenőrzés
Több mint ezer gyorshajtót mértek be – rendőrségi ellenőrzés Fejérben!
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A rendőrségi ellenőrzések és a figyelemfelhívás

A rendőrségi ellenőrzés célja nemcsak a közlekedési szabályszegések kiszűrése volt, hanem a figyelem felhívása az egyre gyakoribb rolleres balesetekre is. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint csak az elmúlt héten négy ilyen eset történt – három Székesfehérváron, egy pedig Gárdonyban.

Egyre több a rolleres baleset

A rolleres közlekedés rohamosan terjed, de a biztonsági szabályok betartása még mindig nem természetes mindenki számára. A székesfehérvári balesetek közül kettő a fiatal rolleresek hibájából történt: egy 14 és egy 16 éves fiatal okozott súlyos sérülésekkel járó ütközést, egyikük egy idős gyalogost gázolt el. Egyikük sem viselt védősisakot vagy bármilyen védőfelszerelést.
A harmadik városi esetben egy 47 éves férfi sérült meg, amikor egy autós nem adott neki elsőbbséget. A gárdonyi balesetben pedig egy 12 éves e-rolleres ütközött álló autónak – bár volt rajta sisak, járműve túl nagy teljesítményű volt.

A rendőrség arra figyelmeztet: az elektromos rollerek nem játékok, komoly sebességre képesek, ezért elengedhetetlen a védőfelszerelés, a sebesség mérlegelése és a fokozott figyelem.

 Volt egy szerencsétlen rolleres baleset Dunaújvárosban is, ahová mentőhelikopterit is kellett riasztani. Erről bővebben alábbi cikkünkben olvashatnak.

Fókuszban a biztonság

A rendőrség kiemelten ellenőrzi a közlekedési szabályok betartását, és folytatja az edukációs kampányokat is. Céljuk, hogy kevesebb baleset történjen az utakon – legyen szó autósról, motorosról vagy rolleresről.

