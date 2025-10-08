Fejér vármegyei razzia: gyorshajtók, ittas sofőrök és balesetek hete

A rendőrségi ellenőrzés során 591 gyorshajtót mértek be, 8 sofőr pedig ittas állapotban vezetett. 123-an nem használták a biztonsági övet – köztük egy vétlen autós sem, aki súlyosan megsérült egy martonvásári balesetben. A tragédia akár elkerülhető lett volna, ha a sofőr bekapcsolja az övét - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Rendőrségi ellenőrzés: az alapvető szabályok betartása életet menthet

A rendőrség emlékeztet: a biztonsági öv használata nemcsak kötelező, hanem életet is menthet, hiszen baleset esetén a sérülések súlyosságát nagymértékben csökkenti. Az ellenőrzés során 34 esetben az előzési és elsőbbségi szabályok megszegése, 9 esetben a helytelen kanyarodás vagy irányváltás, 7 esetben pedig a követési távolság be nem tartása miatt intézkedtek a járőrök.

A hatóság a jövőben is rendszeresen tart ellenőrzéseket, különösen a balesetek megelőzése és a közlekedési fegyelem javítása érdekében. Ezen a héten újra fut a Roadpol-ellenőrzés az utakon.