Rendőrség

41 perce

Fejér vármegyei razzia: gyorshajtók, ittas sofőrök és balesetek hete

A múlt héten is fokozott rendőrségi ellenőrzés zajlott Fejér vármegye útjain, amelynek során több száz szabálytalankodót szűrtek ki a forgalomból. A hatóság kiemelten ellenőrizte a sebességhatárok betartását, az ittas vezetést és a biztonsági öv használatát.

A rendőrségi ellenőrzés során 591 gyorshajtót mértek be, 8 sofőr pedig ittas állapotban vezetett. 123-an nem használták a biztonsági övet – köztük egy vétlen autós sem, aki súlyosan megsérült egy martonvásári balesetben. A tragédia akár elkerülhető lett volna, ha a sofőr bekapcsolja az övét - adta hírül közösségi oldalán a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A rendőrség figyelmeztet: a biztonsági öv életet menthet
Forrás: A rendőrség Facebook oldala

Rendőrségi ellenőrzés: az alapvető szabályok betartása életet menthet

A rendőrség emlékeztet: a biztonsági öv használata nemcsak kötelező, hanem életet is menthet, hiszen baleset esetén a sérülések súlyosságát nagymértékben csökkenti. Az ellenőrzés során 34 esetben az előzési és elsőbbségi szabályok megszegése, 9 esetben a helytelen kanyarodás vagy irányváltás, 7 esetben pedig a követési távolság be nem tartása miatt intézkedtek a járőrök.

A hatóság a jövőben is rendszeresen tart ellenőrzéseket, különösen a balesetek megelőzése és a közlekedési fegyelem javítása érdekében. Ezen a héten újra fut a Roadpol-ellenőrzés az utakon.

Múlt heti adatok

A múlt héti adatokban kiemelt szerepet kapott a traffipax, hiszen a sebességmérések során 1605 sofőrt értek gyorshajtáson. 228 autós nem használta a biztonsági övet, ami életveszélyes kockázatot jelent baleset esetén. Emellett 7 ittas sofőrt fogtak el, 35-en nem adtak elsőbbséget, 8 sofőr pedig a kanyarodási szabályokat szegte meg. 

A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek száma Magyarországon Forrás: MTI

Elsőbbségadás nélkül

A két héttel ezelőtti adatokból megtudhattuk, hogy a gyorshajtás mellett az elsőbbségadás elmulasztása is kirívó adatokat hozott.23-an nem adtak elsőbbséget, 9-en szabálytalanul kanyarodtak, 8 sofőr nem tartott követési távolságot.

