Ismét falunyi gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér vármegyében

A rendőrségi ellenőrzések célja továbbra is a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése volt - adta hírül közösségi oldalán a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság.

Vármegye szerte folyamatosak a rendőrségi ellenőrzések

Forrás: A rendőrség Facebook oldala

A rendőrségi ellenőrzések múlt heti eredményei

A rendőrségi ellenőrzés eredményei egyértelműen jelzik: sokan még mindig figyelmen kívül hagyják az alapvető közlekedési szabályokat. Az elmúlt héten 1096 járművezető lépte túl a megengedett sebességet, 22-en megszegték az előzési és elsőbbségi szabályokat, 14-en pedig a kanyarodás vagy irányváltoztatás szabályait hagyták figyelmen kívül.

A biztonsági öv és az ittas vezetés továbbra is gond

A hatóságoknak 152 esetben kellett intézkedniük a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett két sofőrnél jelzett pozitív értéket az alkoholszonda, ami jól mutatja, hogy az ittas vezetés még mindig komoly veszélyforrás az utakon.

A rendőrség továbbra is folytatja az ellenőrzéseket, és mindenkit arra kér, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen – ahogy a kampány zárómondata is üzeni – „…hogy mindenki hazaérjen!”

Egy héttel korábban

A korábbi rendőrségi ellenőrzések során 126 járművezetőt és utast szólítottak meg, mert nem használták a biztonsági övet, emellett 6 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból. A legnagyobb arányban a gyorshajtások miatt kellett intézkedni: összesen 1017 autós lépte túl a sebességhatárt - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.