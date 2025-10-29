38 perce
Ismét falunyi gyorshajtót mértek be egy hét alatt Fejér vármegyében
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság legfrissebb adatai szerint a 43. héten is kiemelten zajlottak a rendőrségi ellenőrzések, amelyek során a hatóságok több mint ezer gyorshajtót mértek be az utakon.
A rendőrségi ellenőrzések célja továbbra is a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek megelőzése volt - adta hírül közösségi oldalán a Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság.
A rendőrségi ellenőrzések múlt heti eredményei
A rendőrségi ellenőrzés eredményei egyértelműen jelzik: sokan még mindig figyelmen kívül hagyják az alapvető közlekedési szabályokat. Az elmúlt héten 1096 járművezető lépte túl a megengedett sebességet, 22-en megszegték az előzési és elsőbbségi szabályokat, 14-en pedig a kanyarodás vagy irányváltoztatás szabályait hagyták figyelmen kívül.
A biztonsági öv és az ittas vezetés továbbra is gond
A hatóságoknak 152 esetben kellett intézkedniük a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett két sofőrnél jelzett pozitív értéket az alkoholszonda, ami jól mutatja, hogy az ittas vezetés még mindig komoly veszélyforrás az utakon.
A rendőrség továbbra is folytatja az ellenőrzéseket, és mindenkit arra kér, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen – ahogy a kampány zárómondata is üzeni – „…hogy mindenki hazaérjen!”
Egy héttel korábban
A korábbi rendőrségi ellenőrzések során 126 járművezetőt és utast szólítottak meg, mert nem használták a biztonsági övet, emellett 6 ittas sofőrt is kiszűrtek a forgalomból. A legnagyobb arányban a gyorshajtások miatt kellett intézkedni: összesen 1017 autós lépte túl a sebességhatárt - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Erről bővebben az alábbi cikkünkben olvashatnak.
Fékezés nélkül a baj felé – ijesztő adatokat közölt a rendőrség Fejér vármegyéből
A szeptemberi adatokból
A rendőrök több mint 3 ezer gyorshajtást rögzítettek, a sofőrök nagy része automata sebességmérők miatt később értesül a bírságról.
Szabálytalan előzés, elsőbbségadás elmulasztása és a követési távolság be nem tartása is gyakran előforduló hiba, miközben több mint 400 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedniük a rendőröknek. Erről bővebben alább olvashatnak.
Szabályszegők hada Fejér útjain – így zárultak a legutóbbi rendőrségi ellenőrzések
