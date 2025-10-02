1 órája
Rendőrök mentettek ki egy kerti tóba esett férfit Adonyban
Az Adonyi Rendőrőrs körzeti megbízottainak gyors segítsége nyomán nem esett baja egy idős férfinak, aki az udvarán lévő kerti tóba csúszott bele szerdán.
Kötél segítségével húzták ki az egyenruhások a férfit a vízből
Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala számolt be arról csütörtökön, hogy kollégáik gyors segítséget nyújtottak egy bajbajutott idős férfinak Adonyban. Mint írják, szerdán délelőtt a segélyhívón érkezett bejelentés szerint egy 72 éves férfi Adonyban, saját udvarán lévő kerti tóba csúszott, és onnan önerejéből nem tudott kijutni. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének szolgálatban lévő körzeti megbízottai azonnal a helyszínre siettek, ahol egy kötél segítségével sikeresen kihúzták a vízben rekedt férfit, akit a rendőrök mentettek ki így.
Rendőrök mentettek, a mentők kórházba szállították
A helyszínre a mentők is kivonultak, akik a bajbajutottat további ellátásra kórházba szállították. Hála a gyors bejelentésnek és az egyenruhások gyors, hatékony intézkedésének, nagyobb baj nem történt.
A rendőrség kéri, ha hasonló helyzetet észlel, ne habozzon, azonnal hívja a 112-t!
Fotókon a durva baleset az M6-oson Dunaföldvárnál, mentőhelikopter is érkezett
Kábítószer kereskedelem a javából, egész Dunaújvárost teleszórta anyaggal a díler