Rendőrök mentettek ki egy kerti tóba esett férfit Adonyban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala számolt be arról csütörtökön, hogy kollégáik gyors segítséget nyújtottak egy bajbajutott idős férfinak Adonyban. Mint írják, szerdán délelőtt a segélyhívón érkezett bejelentés szerint egy 72 éves férfi Adonyban, saját udvarán lévő kerti tóba csúszott, és onnan önerejéből nem tudott kijutni. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének szolgálatban lévő körzeti megbízottai azonnal a helyszínre siettek, ahol egy kötél segítségével sikeresen kihúzták a vízben rekedt férfit, akit a rendőrök mentettek ki így.

Rendőrök mentettek ki egy férfit szerdán Adonyban a kerti tavából, majd a mentőszolgálat kórházba szállította

Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Rendőrök mentettek, a mentők kórházba szállították

A helyszínre a mentők is kivonultak, akik a bajbajutottat további ellátásra kórházba szállították. Hála a gyors bejelentésnek és az egyenruhások gyors, hatékony intézkedésének, nagyobb baj nem történt.