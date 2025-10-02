október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyors segítség

2 órája

Rendőrök mentettek ki egy kerti tóba esett férfit Adonyban

Címkék#segítség#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Adonyban#vízbeesés#adonyi rendőrőrs#szolgálat#körzeti megbízott

Az Adonyi Rendőrőrs körzeti megbízottainak gyors segítsége nyomán nem esett baja egy idős férfinak, aki az udvarán lévő kerti tóba csúszott bele szerdán.

Gallai Péter
Rendőrök mentettek ki egy kerti tóba esett férfit Adonyban

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közösségi oldala számolt be arról csütörtökön, hogy kollégáik gyors segítséget nyújtottak egy bajbajutott idős férfinak Adonyban. Mint írják, szerdán délelőtt a segélyhívón érkezett bejelentés szerint egy 72 éves férfi Adonyban, saját udvarán lévő kerti tóba csúszott, és onnan önerejéből nem tudott kijutni. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adonyi Rendőrőrsének szolgálatban lévő körzeti megbízottai azonnal a helyszínre siettek, ahol egy kötél segítségével sikeresen kihúzták a vízben rekedt férfit, akit a rendőrök mentettek ki így.

rendőrök mentettek ki
Rendőrök mentettek ki egy férfit szerdán Adonyban a kerti tavából, majd a mentőszolgálat kórházba szállította 
Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Rendőrök mentettek, a mentők kórházba szállították

Kötél segítségével húzták ki az egyenruhások a férfit a vízből
Fotó: Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A helyszínre a mentők is kivonultak, akik a bajbajutottat további ellátásra kórházba szállították. Hála a gyors bejelentésnek és az egyenruhások gyors, hatékony intézkedésének, nagyobb baj nem történt.

A rendőrség kéri, ha hasonló helyzetet észlel, ne habozzon, azonnal hívja a 112-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu